Radne grupe bez pronalaska rješenja: Sada je sve na liderima stranaka

Dodao je da se ne mogu dirati ni nadležnosti Suda BiH.

- Razlog više za to je to što je i Venecijanska komisija tražila da se one taksativno pobroje i preciziraju. Kolege iz RS traže nešto drugo, a to je da sjedište bude u Banjoj Luci i da se smanje nadležnosti - kazao je Čampara.

Čeka se Bunoza

- Preostalo je na ministru pravde Davoru Bunozi da predloži konačni nacrt zakona usaglašen sa zahtjevima EU i međunarodnih institucija, pa ćemo vidjeti na sastanku lidera kako će to sve ići - rekao je Čampara.