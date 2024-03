MIZ Mostar: Gradonačelnik Kordić bezočno pokušava učitati Islamskoj zajednici politizaciju slučaja vezanog za lokalitet Lakišića harema

Iz Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar danas su se oglasili saopćenjem za javnost koje prenosimo u cijelosti.



U povodu javno izrečenih stavova gradonačelnika Mostara Marija Kordića koje je iznio u intervju Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Mostar ima obavezu prije svega pred mostarskom, a potom i zainteresiranom domaćoj i međunarodnom javnosti demantirati iskrivljene činjenice i njegove insinuacije izrečene u vezi naših legitimnih zahtjeva o gradnji Interkulturnog centra “Mevlana“ na lokalitetu Lakišića harema.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, sve vrijeme, bezočno pokušava učitati Islamskoj zajednici politizaciju cijelog slučaja vezanog za lokalitet Lakišića harema, što apsolutno ne odgovara činjenicama. Medžlis Islamske zajednice Mostar niti jednom nije previdio poštivanje zakonskih okvira i administrativno pravnih normi, što se ne bi moglo reći za gradsku administraciju. Nadalje, sve radnje koje je inicirao Medžlis su imale javan i transparentan karakter, što sa gradskom administracijom nije slučaj.

Gradonačelnik uporno insistira kako nastavak gradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta ima sve potrebne dozvole pri tome navodeći kako se ta zgrada gradi na osnovu važećeg regulacionog plana. Pitamo i mostarsku javnost i mostarskog Gradonačelnika kojeg regulacionog plana i ko je i kada, na koji način usvojio taj plan. Gradonačelnik Kordić uporno pokušava dezavuirati javnost da su važeći pravni akti po kojima djeluje gradska administracija Prelazni i nametnuti Statut Grada Mostara, definirajući lokalitet Lakišića harema kao Centralnu zonu potpuno derogirali sva ranija rješenja u tom gradskom opsegu. Sazivi gradskih vijeća koji su se rukovodili tim statutima donijeli su tri odluke 1999., 2002. i 2010.g. o zabrani gradnje i o izradi regulacionog plana Centralne zone. U njima, shodno pravnim normama, bili su naznačeni i rokovi do kada se to trebalo izraditi. Grad Mostar i danas u pravnom smislu funkcionira na osnovu nametnutog Statuta Međunarodne zajednice, nikad usvojenog na Gradskom vijeću. Tvrditi da zgrada HNK-a ima dozvole na osnovu regulacionog plana znači da su taj plan izradile vlasti Herceg-Bosne, i da su odluke Herceg- Bosne, uprkos naporima međunarodne zajednice u Gradu Mostaru važeće, čime Kordić i de facto i de jure građane Mostara vraća u davno minulu prošlost.

Administrativna rješenja

Rezolutno iznesenim tvrdnjama i izbjegavanjem da predoči bilo koji argument administrativnih rješenja organa uprave Grada Mostara gradonačelnik Kordić ne samo da inicira politizaciju cijelog slučaja već i priskrbljuje nadležnosti totalitarne vladavine, dominacije grupe nad grupom, odnosno jačeg nad slabijim.

Medžlis IZ-e Mostar ima potpuno i legitimno pravo da na temelju vladavine prava u duhu proklamiranih demokratskih vrijednosti iznositi svoje stavove, podnositi prijedloge, izražavati svoju volju na demokratskim principima i načelima, pa ako treba i organiziranjem javnih građanskih protesta.

S druge strane Gradonačelnik Mostara, bez i da se informirao o sadržaju i konceptu Interkulturnog centra „Mevlana“ je unaprijed donio rješenje da takav projekat ne može proći, preciznije rečeno sugerirao gradskoj administraciji da pravi opstrukcije tom projektu kao što su pravljene i projektu Islamskog kulturnog centra. Taj oblik vladavine zove se totalitarizam!

Tvrdnje kako Medžlis IZ-e Mostar postavljanjem table na lokalitetu Lakišića harema želi podizati tenzije pred predstojeće lokalne izbore, najblaže rečeno su smiješne, jer je svima dobro poznato koliko dugo i koliko mukotrpno ulažemo napore za ostvarenje naših historijskih, kulturnih, vjerskih prava. Dvadeset dugih godina. U ranijim osvrtima Gradonačelnik nam je spočitavao što postavljanje table prethodno nije najavljeno gradskim vlastima, potpuno gurajući u zaborav da je samoinicijativno gradska administracija 2018.g. donijela nekakvo rješenja o nastavku gradnje zgrade HNK-a za koje sada Kordić tvrdi da je valjano petnaest minuta do isteka radnog vremena pred kolektivni godišnji odmor, a rok žalbe bio prije povratka s godišnjeg odmora. To je Kordiću sasvim u redu. Kao što mu je u redu ignorisati svu pravnu argumentaciju koju je MIZ Mostar predočio javnosti kroz objavljenu knjigu.

„Lakišića harem u centru Mostara- trajanje i otimanje“, koju, nažalost neki društveni i javni radnici nisu pročitali, pa se lakonski, slijedeći isključivo političke Kordićeve stavove upuštaju procjene da MIZ-e zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova diže predizbornu atmosferu.

Naravno, svjesni smo da ni ne moraju pročitati tu knjigu, ali morali bi, kad se već javno oglašavaju svim svojim kapacitetima založiti se da gradska administracija konačno profunkcionira na zakonskim pravilima, noramama i načelima istinske demokratske vlasti, ma ko da predstavlja tu administraciju, a ne na temelju političkog subjektiviteta.

S tim u vezi, koristimo se prilikom informirati političke, pravne subjekte i dobronamjerne pojedince da će Medžlis IZ-e Mostar u svim pravnim radnjama od podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, do praćenja zakonskih rokova u upravnom postupku, redovno obavještavati javnost o svemu. Za sve one koje to interesira, Medžlis IZ-e Mostar će organizirati javnu prezentaciju projekta Interkulturnog centra „Mevlana“.

Donesen zaključak

Mostarsku javnost, prije svega, a potom i zainteresiranu bosnaskohercegovačku na kraju podsjećamo, kad to već nije uradio gradonačelnik Kordić u svojim izjavama da Grad Mostar ima formiranu Komisiju Gradskog vijeća, koja ima mandat, i da radi, i da, kao, i u slučaju drugih projekata, u tom prostoru daje stručna mišljenja.

Imajući u vidu da je Skupština Medžlisa donijela zaključak i da je izrađen novi projekat s novim konceptom za izgradnju zgrade na lokalitetu Lakišića harema, pozivamo gospodina Kordića da na djelu, ne na temelju političkog subjektiviteta, već na principima pravnih normi i demokratskih načela bude gradonačelnik svih građana.