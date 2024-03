Profesor Šaćir Filandra za "Avaz": Evropa nas neće ostaviti

Pred nama je možda i ključna sedmica kada je riječ o napretku BiH i putu ka pozitivnoj odluci Evropskog vijeća i otvaranju pregovora o članstvu u EU. O tome svjedoče i intenzivne diplomatske aktivnosti, posjete ministara vanjskih poslova Austrije, Italije i Njemačke, u kojima profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra vidi dobar znak.



Nepovratna karta

- Objektivno smo na dobrom putu jačanja države i njenih kapaciteta za otvaranje pregovora. To bi predstavljalo simboličko jačanje državnog kapaciteta. To je simbolički kapacitet, s obzirom na to da sami pregovori mogu trajati godinama. Političke snage koje uvjetuju taj proces znaju da je to nepovratna karta za njihove izgubljene snove i iluzije o destrukciji države - kaže za „Avaz“ Filandra.

Svjesni toga šta znači otvaranje pregovora o članstvu u EU, dodaje, politike koje su protiv jačanja države nastoje prije početka pregovora destruirati državnost, ali i podići vlastitu cijenu, jer u slučaju otvaranja pregovora dosegnuti nivo državne integracije ne može ići nazad.

Podići cijenu

- Treba se nadati pozitivnom ishodu, jer je u ovom slučaju više EU stalo do nas nego nama do njih. Svi smo apsolutno svjesni toga da ćemo mi postati članica EU u narednom periodu i da je taj proces geopolitički determiniran. Svako na tom putu nastoji podići svoju cijenu i dobiti što je moguće više, ali taj proces je neizbježan. Evropa sebi neće dozvoliti da jedno svoje krilo kakvo je Balkan ostavi ranjivim - ističe Filandra.

Ima povjerenja u trojku

U cijelom procesu, smatra naš sagovornik, u najtežoj poziciji su lideri trojke koji su odlučni da kroz mukotrpne pregovore unutar većine BiH napravi historijski iskorak, dok su, s druge strane, pod lupom opozicije koja svaki kompromis nastoji predstaviti kao izdaju.

- Posao opozicije jeste da ih kritizira, nekad je to opravdano, a nekada ne, ali oni se trude i ipak su promijenili paradigmu. Otišli smo u paradigmu sporazumijevanja. Imam osobno povjerenje u te ljude da neće ići ispod crvenih linija, što bi značilo umanjenje postojećih državnih kapaciteta - ističe prof. dr. Šaćir Filandra.

Alternativni pravci koji bi bili povezani s nekakvim istokom – Dalekim ili Bliskim – iluzija su.