Kako je visoki predstavnik smijenio Poplašena da bi spasio Dodika

Na današnji dan prije 25 godina tadašnji visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp smijenio je predsjendika RS Nikolu Poplašena. Razlog: Milorad Dodik, tadašnji neupitni miljenik međunarodne zajednice.

SFOR-ovi tenkovi

Priča je počela 1997. kada je Dodik, lider Stranke nezavisnih socijaldemokrata (kasnije Savezom) koja je imala svega dva zastupnika u Skupštini RS, uz pomoć glasova Socijalističke partije RS, novoosnovanog Srpskog narodnog saveza RS ii manjinskih glasova, ali i tenkova SFOR-a koji su stražarili ispred objekta, izabran za premijera RS.

Elem, Dodik je na mjestu premijera dočekao izbore 1998. na kojem je za predsjednika RS izabran četnički vojvoda Nikola Poplašen, član Šešeljevih radikala kojeg je na izborima podržao SDS.

Nakon što Dragan Kalinić iz SDS-a nije uspio dobiti većinu za sastavljanje vlade, Poplašen je, nakon što se sastao s jugoslavenskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, za mandatara imenovao Branu Miljuša, člana SNSD-a Milorada Dodika. No kako nije imao podršku, izbačen je iz stranke. Miljuš je uživao Miloševićevu podršku, dok je visoki predstavnik Karlos Vestendorp (Carlos Westendorp) podržavao Dodika kao umjerenog političara.

Poplašen je u martu 1999. pokušao smijeniti Dodika, pozivajući se na ustavne ovlasti, zbog čega je Vestendorp zaprijetio Poplašenu da će ga suspendirati, što je 5. marta i učinio, optuživši ga za rušenje Dejtonskog sporazuma. Vestendorpovu odluku Poplašen je ocijenio "nedemokratskom i nedejtonskom" te je nije prihvatio, dok ju je Dodik podržao objašnjenjem da Poplašen je ugrožavao instituciju predsjednika, te da ju je Vestendorp zaštitio.

- Pravo je visokog predstavnika da posegne za tom odlukom, koje je dobio prema Dejtonskom sporazumu, u kojem je sadržana klauzula da je on iznad Ustava BiH i ustava entiteta. Nije Vestendorp diskvalifikovao Poplašena već se Poplašen sam diskvalifikovao u proteklih pet mjeseci, vršeći funkciju na samo njemu svojstven način. On je ugrožavao demokratski razvoj Republike Srpske, i u tom pogledu joj je nanio mnogo štete. Dobro je što je otišao - izjavio je.

Zaokret za 180 stepeni

U to vrijeme trajala je i arbitraža oko Brčkog koje je na isti dan proglašeno distriktom, a kako je Dodik prethodno obećao dati ostavku ako ne pripadne Republici Srpskoj, to je i učinio. Međutim, Vestendorp je zamolio Dodika da promijeni odluku, pa je ovaj dva dana kasnije i najavio takvu mogućnost. Tog dana je Narodna skupština Republike Srpske podržala Poplašena i glasala protiv Vestendorpove odluke o smjeni, a Poplašena su podržali i Dodikovi koalicijski partneri. Vestendorp je, međutim, ignorirao odluku Narodne skupštine i 8. marta proglasio odluku konačnom. Zahvaljujući Vestendorpovoj odluci, Dodik je ostao predsjednik Vlade do januara 2001., s čime je držao rekord kao najdugovječniji premijer u tehničkom mandatu sve do pojave Fadila Novalića.

Tako je Dodik, kao miljenik međunarodne zajednice i visokog predstavnika, preko dvije godine bio držan u tehničkom mandatu i pored izbornog poraza.

Dvije i po decenije kasnije, Dodik, koji je nekoć stravstveno podržavao intervencije visokog predstavnika kada su mu išle u korist, usvaja zakone o nevaženju odluka visokog predstavnika na teritoriji RS, organizira proteste protiv visokog predstavnika, ali i odgovara pred Sudom BiH zbog neispunjavanja njegovih odluka.