Koliko žene trebaju izdvojiti za frizuru: Za praznično uljepšavanje potrebno do 200 KM

Bliži se 8. mart, Dan žena, a svaka žena na taj dan želi biti posebna te se istaći savršenom frizurom, odjećom, ali i šminkom. Koliko za frizuru treba izdvojiti jedna dama u vremenu kada su sve vidljivija poskupljenja?



Postalo luksuz

Kako smo se uvjerili, prema cjenovnicima većine frizerskih salona, sređivanje kose postalo je luksuz jer je za jedan tretman, koji uključuje pranje, farbanje, feniranje, a, ako neke požele, i dodavanje ekstenzija ili keratinsko ravnanje, u zavisnosti od dužine kose, potrebno i više od 200 KM. Poskupljenje usluga frizeri su opravdali poskupljenjima materijala.

- Prije svega, moram naglasiti da žene vode računa o svom izgledu, pridaju važnost ljepoti i zdravoj kosi svakodnevno, a za 8. mart je to više vidljivo kroz popunjene termine u našem, ali i skoro svim salonima u gradu. Želim otkriti da naše klijentice vole svedene frizure, i tako je unazad nekoliko godina, slijed nekog, rekao bih, minimalizma - kazao je za „Avaz“ frizer Nermin Bešić.

Da li je to samo trendovski ili će se zadržati i u budućnosti, kaže da ne zna, ali je često i sam za poznatu rečenicu "manje je više", a to je potpuno primjenjivo i na frizurama kada je o stilu riječ.

Skuplji proizvodi

- Upravo u tom svedenom stilu se kriju otmjenost i ženstvenost, rekao bih. Jasno nam je da se tržište mijenja, samim tim i nabavke proizvoda za naše usluge. Proizvodi su skuplji, otud i odgovor na pitanje zašto su neke usluge skuplje nego ranije, to je jasno odavno. Ali mi se i dalje trudimo da cijene naših usluga budu u skladu s nekim standardom zajednice u kojoj živimo - naveo je Bešić.

Šišanje za muškarce

Iako se frizeri bore da ublaže rast cijena, kako navode, teško je to izdržati jer su cijene materijala dosta više. Navode kako je šišanje za muškarce u Sarajevu sada od 12 do 15 KM, dok je za žensko feniranje potrebno izdvojiti i do 25 KM. Također, i cijena farbanja je skočila pa se u nekim frizerskim salonima mora izdvojiti do 75 KM, opet u zavisnosti od dužine kose.

Brojke:

- 35 do 80 KM kreću se cijene svečanih frizura.

- 15 do 35 KM je potrebno za feniranje.