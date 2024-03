Karić nakon kritika Šarčevića: Armija RBiH se izborila da Franjo danas može slobodno govoriti

- Lice djeteta sam sakrio. Poenta je upravo u zloupotrebi djece najmlađe dobi, razvijanju ratnoljubnog diskursa i grozno je što se takav diskurs njeguje s najviših instanci, kao što je gradonačelnica glavnoga grada Bosne i Hercegovine. Najgore je što je to postalo 'normalno' - kazao je Šarčević za RSE.

Nakon njegove objave, kako kaže za RSE, uslijedile su "salve prijetnji".



- Ovo je profesor na PMF. On predaje našoj djeci. Njemu smeta što svaki Bošnjak i Bošnjakinja moraju njegovati. E, što si bio profesor, bio si. Dolazim profesore - prijetnje su koje su upućene Šarčeviću s Facebook profila Admira Mujanovića, nakon posljednje kritike sarajevske gradonačelnice.

Lažni profil

Mujanović je vijećnik u Hadžićima, nekadašnjoj sarajevskoj gradskoj općini, koja je u sastavu Kantona Sarajevo.

Za RSE kaže da je on otac djeteta koje je na slici, ali negira da je prijetio Šarčeviću i tvrdi da je "neko napravio moj lažni profil kojeg više nema".

- Ja sam magistar prava. Na osnovu ovog što ja vidim, nijedan ozbiljan policajac neće ovo shvatiti kao prijetnju. Evo i da sam ja to napisao: Šta znači 'dolazim profesore'? Prijetnja je 'dolazim da te ubijem' i da se navede nečije ime i prezime kojeg ovdje nema - kazao je Mujanović za RSE i dodao da policiji nije dao izjavu.

Mujanović je na Facebooku objavio broj telefona i broj kabineta Franje Šarčevića, i raspored njegovih predavanja. U tome, kako kaže, "ne vidi ništa sporno".

- Šarčević je profesor na PMF-u. On predaje djeci. Je li realno da on, umjesto da radi svoj posao, duži niz godina provocira javnost. Njemu smeta što je na ovoj slici simbol odbrane BiH, u kojoj i on živi, a ne samo Bošnjaci. U Hercegovini su posvuda šahovnice, a on ne komentariše o tome. On se presigurno osjeća u ovom društvu zato što je Franjo, a ne Admir - kazao je Mujanović za RSE.

Najavio je podnošenje krivične prijave protiv Šarčevića "zbog laži da sam mu ja prijetio".

Osuda prijetnji

Benjamina Karić nije odgovorila na upit RSE, no kasnije je objavila odgovore na platformi X.

Moji odgovori na pitanja Slobodne Evrope:

1. Da li osuđujuete prijetnje upućene gospodinu Franji Šarčeviću zbog njegove kritike Vaše fotografije?

Osuđujem sve vrste prijetnji i bilo kakve pritiske na bilo koga. Naročito ističem da javne osobe i akademski radnici čija riječ ima posebnu težinu u javnom prostoru moraju dodatno voditi računa o svojim izjavama kako ne bi povrijedili osjećanja “običnih ljudi”.

2. Šta mislite o izjavi gospodina Šarčevića na navedenu fotografiju?

Gospodin Šarčević ima pravo na svoje mišljenje. I nije bitno da li se ja s njim slažem ili ne. Isto tako, građani Bosne i Hercegovine imaju pravo da se oblače kako žele. Kao što i roditelji imaju pravo da u srca svoje djece ugrađuju patriotizam. A voljeti svoju zemlju ne znači mrziti nekoga. Armija RBIH se borila i izborila za slobodu svih nas. Armija RBiH se izborila da Franjo Šarčević danas može slobodno govoriti i protiv te Armije i protiv bilo čega. Upravo zbog toga ja, kao gradonačelnica, imam i moralnu i službenu obavezu da njegujem sjećanje na našu Armiju i na našu zastavu pod kojom se ta Armija borila.

3. Mislite li da se niste trebali fotografisati i objaviti fotografiju sa malodobnim djetetom u maskirnoj uniformi?

Ja se svakodnevno fotografišem sa ljudima koji žele da se fotografišu sa mnom. Dijete je bilo u pratnji roditelja. I meni je zadovoljstvo bilo fotografisati se sa dječakom koji već dobro zna ko se izborio za njegovu slobodu. I slobodu svih nas.