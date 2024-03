BIHAMK: Obustavljen saobraćaj na dionici Dobro Polje-Miljevina

Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu BiH. U višim predjelima kao i na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost. Izdvajamo šire područje: Mostara, Ljubuškog, Bihaća, Ključa, Gradačca, Živinica, Kalesije, Olova i Kladnja. Apelujemo na vozače da voze opreznije, uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa.

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica- Ustiprača- Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima: Grude-Vitina, Čevljanovići-Nišići, Rača-Bijeljina, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.