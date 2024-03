Reporteri "Avaza" pronašli vikendicu na planini kod Konjica: Krije li se Fikret Prevljak na Zvekuši

Reporteri "Dnevnog avaza" jučer su pronašli vikendicu na Zvekuši. Do nje se dolazi asfaltiranim putem, koji je, prema priči Ibre Ćibe, prvog Prevljakovog komšije, urađen upravo zahvaljujući, kako on kaže, generalu.

Dobro upućeni kažu da je to jedina adresa na koju je Prevljak, po dolasku u BiH iz Turske, otišao, dolazi i na kojoj se kratko zadrži. Mjesecima se spekulira da je general pobjegao zbog straha da bi mogao biti optužen zbog sumnje da je učestvovao u ratnim zločinima na području KS.

Skroz, do samog ulaza u vikendicu, pored koje je šadrvan, put je asfaltiran.

- I vodu je doveo, i struju. Hair-česmu je napravio u znak sjećanja na majku - govori nam Ćibo.

Ćibo nam kaže da je general posljednji put u vikendici na Zvekuši bio kada mu je preminuo punac, da je došao na dženazu.

- Otad ga više nisam vidio. Narod svašta priča. Znam da je u Turskoj. Čuo sam i da rasprodaje nekretnine, restorane, kuće. Ne bih ja ništa na tu temu jer nisam upućen - komšijski nam govori Ibro Ćibo.

On mu je lani napravio šadrvan.

- Eto, još nije kahvu u njemu popio - govori komšija.

Do vikendice, koja je sa svih strana okružena šumom, može se doći iz dva pravca. Iz Spiljana ili preko Blaca.

Tajne kamere

Od Konjica do vrha Zvekuše, tačnije do Prevljakove vikendice, potrebno je nekih 25 minuta.

Prema nekim tvrdnjama, na početku avanturističkog penjanja do vrha postavljene su kamere. Informacije o tome da neko nepoznat kreće ka Prevljaku, navodno, završavaju direktno kod njega. No, to nije potvrđeno i radi se o nezvaničnim informacijama.

Mi jučer nismo vidjeli kamere. A kakve bi to tajne kamere i bile da ih svako može vidjeti, zar ne?

Kakvo je pismo poslao Murizu Memiću

Poznato je da je Fikret Prevljak, nakon što ga je Muriz Memić jedne prilike spomenuo na televiziji, poslao pismo u kojem je tražio da mu se Memić javno izvini "inače će ga tužiti".

Do dana današnjeg niti se Muriz Memić izvinio niti ga je Prevljak tužio.

Pogledajte videoprilog potrage na Zvekuši.

