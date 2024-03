Prvi namaz u obnovljenoj Sinan-begovoj džamiji: Radost, ushićenje i nada

U Sinan-begovoj džamiji u Čajniču večeras je klanjan prvi namaz nakon punih 32 godine. Radost Bošnjaka iz Čajniča podijelili su i vjernici iz drugih gradova BiH, a mevludskom programu i teravih namazu prisustvovali su i goraždanski muftija Remzija ef. Pitić i reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.



- Dovoljno je samo pročitati tu informaciju - prva teravija nakon 32 godine. To je golemo! Osjetim ushićenje i radost mojih povratnika, džematlija, ali Boga mi i svoje, jer dugo smo čekali ovaj trenutak i riječima se to ne može opisati. Uz to i dolazak reisu - l - uleme ... mi smo ovaj program odredili kao centralni ramazanski za naše Muftijstvo, ali ja ću se usuditi i reći da je ovo centralni program za cijelu Islamsku zajednicu - kazao nam je Avdo ef. Šišić, glavni imam Medžlisa IZ Čajniče.

Sinan-begova džamija prvi put je sagrađena 1570. godine na inicijativu Sinan – paše Boljanića, zeta velikog vezira Osmanskog carstva Mehmed – paše Sokolovića, a zbog svojih historijskih i umjetničkih vrijednosti uvrštena je na listu svjetske baštine kao spomenik prve kategorije. Kroz historiju je doživljavala sudbinu ostalih džamija u BiH, a posljednji put potpuno je srušena 8. juna 1992. godine. Njena obnova počela je nedugo nakon polaganja kamena temeljca 2016. godine, a sredstva je osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske. Otvaranje Sinan-begove džamije u centru Čajniča planirano je za juli ove godine.