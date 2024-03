Trivić o Dodiku: Laž je kontinuitet njegovog političkog djelovanja

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić oglasila se na Facebooku gdje je poručila da je "evidentan kontinuitet izdajničke politike Milorada Dodika koji je spreman da žrtvuje sve, narod i RS zbog sebe i svog političkog opstanka".

Evidentne pukotine u SNSD-u

- Laž je kontinuitet političkog djelovanja Milorada Dodika, koji nastavlja da brani neodbranjivo. Svima je kristalno jasno da se Zakonom o sprečavanju sukoba interesa omogućava preglasavanje, bilo da se radi o prostoj ili dvotrećinskoj većini, te da je time poništena konstitutivnost naroda. To je čak jasno i Dodikovom najbližem i dugogodišnjem saradniku Nebojši Radmanoviću.

Na stranu evidentne pukotine u SNSD, ono što je ovdje još evidentnije jeste kontinuitet izdajničke politike Milorada Dodika koji je spreman da žrtvuje sve, narod i RS, zarad sebe i svog političkog opstanka. Evropski put samo je izgovor. Evropski put za koji se Dodik zdušno bori, i za koji je spreman žrtvovati ono najvrednije stečeno u Dejtonu, samo je paravan.

Ostanak na vlasti

Sada je kristalno jasno zašto su Dodika njegovi evropski drugovi i ostavili na vlasti uprkos brutalnoj pljački izbora. Znali su vrlo dobro zašto to čine - nijedan drugi Srbin ne bi prihvatio mogućnost preglasavanja, kao što je to prihvatio Dodik i naredio svojim poslušnicima da za to glasaju.

Naravno da predstavnici EU nisu htjeli da čuju da u odlučivanju bude ostavljena mogućnost nacionalnog veta i naravno da je Dodik na to pristao. Jer ucijenjeni Dodik je najbolji Dodik! Za neku tamo Evropu... - napisala je Trivić.