Aljoša Čampara za "Avaz": Ne možemo pristati na ono što Dodik traži

Na današnjoj sjednici Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati Prijedlog zakona o sudovima BiH iako u međuvremenu nema potvrde o bilo kakvom približavanju suprotstavljenih stavova. Član Radne grupe za zakon o sudovima Aljoša Čampara (NiP) kazao je za “Avaz” da se ova radna grupa nije ni sastajala uoči sjednice.



U dosadašnjim razgovorima, osim o sjedištu Apelacionog suda BiH – Istočno Sarajevo ili Banja Luka, predstavnici stranaka u Radnoj grupi ne mogu da se usaglase ni o njegovoj nadležnosti.

- Ne možemo pristati na nadležnosti koje traži Dodik, one se ne mogu mijenjati, a ostajemo pri stavu da sjedište Suda može biti samo nekoliko kilometara od pravosudnih institucija, pritvorskih jedinica, zatvora u Vojkovićima. Nije to samo naš stav ili neka posebna želja već je to mišljenje pravnih stručnjaka Venecijanske komisije, koji su poslali svoje mišljenje u vezi s ovima zakonima - ističe Čampara.

I u slučaju da se o zakonu o sudovima ne postigne saglasnost, on očekuje da će dosadašnji rezultati biti dovoljni za otvaranje pregovora s EU.

- Iskreno se nadam da će BiH dobiti zeleno svjetlo, što bi, sigurno, donijelo ogromne benefite i bilo podstrek za sve građane, posebno za mlade, za nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta - dodaje Čampara.