Marfi podržao put BiH ka EU: Kritikovao Dodika i Čovića

Američki ambasador u Sarajevu Majkl Marfi (Michael Murphy) izjavio je kako SAD snažno podržava približavanje BiH Evropskoj uniji i smatra kako je neka vrsta međunarodne prisutnosti u njoj i dalje nužna, a istovremeno je snažno kritikovao Milorada Dodika i Dragana Čovića, kojeg je čak optužio da "radi u interesu Rusije".

Gostujući u podcastu “Oslobođenja” Marfi je kazao kako je BiH zabilježila značajan napredak na putu ka Evropskoj uniji otkako je formirana sadašnja vlast nakon izbora 2022. pa stoga postoje veoma snažni geopolitički argumenti za Uniju da otvori pregovore s Bosnom i Hercegovinom.

Marfi je to izjavio prije nego što je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) u utorak lično potvrdila kako će Evropskom vijeću preporučiti donošenje odluke o otvaranju pregovora s BiH.

Američki ambasador podsjetio je kako SAD o tome ne može odlučivati, ali snažno podržava otvaranje pristupnih pregovora.

Kritikovao je Milorada Dodika, koji tvrdi kako je donošenje odluke o otvaranju pregovora bez konkretnog datuma beznačajno, jer se cijeli proces može ponovo rastegnuti.

Jasan signal

- Nije tako. Veoma je važno, ukoliko se otvore pregovori, poslati jasan signal građanima ove zemlje da je put k budućnosti u Briselu, a ne u Moskvi - izjavio je Marfi.

Lažnim je nazvao i Dodikove tvrdnje kako je evropski put BiH nespojiv s postojanjem visokog predstavnika međunarodne zajednice koji ima ovlasti nametati zakone i smjenjivati izabrane zvaničnike.

Visoki predstavnik treba ostati u BiH sve dok se ne ispune ciljevi koji su jasno postavljeni još 2008., stajalište je SAD. Tada je Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH definisao program od pet ciljeva i dva uvjeta kao preduslove za zatvaranje OHR-a. Jedan od njih je procjena da se u zemlji u cijelosti poštuje Dejtonski sporazum.

Marfi kaže kako je visoki predstavnik Kristijan Šmit taj koji trenutno osigurava napredak BiH na evropskom putu. “Bez visokog predstavnika, i to je nedvosmisleno, možda ne bi bilo ni izbora u oktobru 2022. Zamislite gdje bismo bili sad da nije bilo tih izbora - kazao je Marfi.

Američki ambasador je potvrdio kako izgradnja Južne interkonekcije, odnosno povezivanje plinske mreže BiH s Hrvatskom ostaje strateškim interesom Zapada, da bi se smanjila ovisnost o ruskom plinu. Ponovo je kritikovao lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, za koga je kazao kako je prepreka tom projektu.



Južna interkonekcija

- Dragan Čović stoji na putu svemu tome, jer on smatra da bi on trebao imati ličnu firmu koja bi kontrolirala Južnu interkonekciju, firmu koja uopće ne postoji - kazao je Marfi, ponavljajući stajalište SAD kako projekt treba voditi postojeća tvrtka “BH-Gas” koju treba preustrojiti, a ne neka potpuno nova, čije bi sjedište bilo u Hercegovini, kako to predlaže Čović.

Kritikovao je Čovića da kao političar koji tvrdi da je jedini legitimni predstavnik Hrvata u BiH “interes naroda stavlja na zadnje mjesto”, pretpostavljajući mu svoj finansijski i stranački interes, što, kako tvrdi američki ambasador, istovremeno pomaže jačanju ruskog utjecaja.

- Nastavit ćemo se boriti, navoditi argumente i braniti, insistirati na energetskoj sigurnosti BiH u ime građana Federacije BiH i ekonomske koristi i Bošnjaka i Srba i Hrvata. A gospodin Čović je taj koji treba odlučiti treba li raditi u ime ljudi za koje tvrdi da ih predstavlja ili će raditi u korist Rusije. To je izbor s kojim se suočava - bio je direktan Marfi u kritici lidera HDZ-a BiH.