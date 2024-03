Nikšić otkrio o čemu su razgovarali Dodik, Čović i on na Diplomatskoj akademiji u Beču

Lideri SNSD-a Milorad Dodik, HDZ-a Dragan Čović i SDP-a Nermin Nikšić učestvovali su u Beču na Diplomatskoj akademiji na kojoj su razgovarali o evropskom putu BiH.

Nakon toga na društvenim mrežama se oglasio predsjednik SDP-a i premijer FBiH Nermin Nikšić.

- Nisu svi koji su predano radili na tom putu dobijanja pregovora i članstva u EU bili danas s nama, ali želim reći da bez čvrstog opredjeljenja svih nas ovaj proces ne bi bilo moguće dovesti na prag otvaranja pregovora. I danas je bilo različitih stavova, naravno da svaki od nas ima svoje viđenje, ali ostajemo opredijeljeni, a to je možda najveći dobitak u ovom periodu koji je iza nas, da i kad ne mislimo isto i kad se ne slažemo mi razgovaramo. Zajedno tražimo načina kako da se primaknemo u stavovima i kako da riješimo otvorena pitanja, a da to ne budu nikakva otvorena neprijateljstva svađe i podjele - naveo je Nikšić.

Dodao je da kada bi podjele, sukobi i svađe bili pozitivni, mi bismo u tome bili prvaci svijeta i vjerovatno vodeća zemlja Evropske unije.

- Iskreno se nadam da će polako sazrijevati i u BiH svijest da razgovor i kompromis nije nikakva slabost, nego upravo suprotno. Dogovor je želja da provedemo ono što smo obećali da ćemo učiniti sve da nam bude svima bolje. Preporuka za otvaranje pregovora jeste uspjeh, ali tek nas čeka rad na ispunjavanju obaveza i otvaranju poglavlja. Ohrabrenje je to što su u EU prepoznati napori koje smo uložili. Nažalost, BiH se nalazi na prvom mjestu dvije liste gdje definitivno ne želite biti prvi, po korupciji i odlasku stanovništva. Zato je naš cilj umjesto da naši ljudi tamo odlaze, da EU dovedemo u Bosnu i Hercegovinu. Zato smo spremni učinit sve da stvorimo preduslove za stimulaciju ljudi da se vrate iz dijaspore; odnosno da podržimo one koji su tu da i ostanu u svojoj zemlji. Želimo doći do krajnjeg cilja zajedno - radom i razgovorom, a na tom putu jako cijenimo pomoć naših prijatelja iz međunarodne zajednice - istakao je.