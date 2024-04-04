Dodik: Dolazak Orbana u Banju Luku je od velikog značaja za RS

Predsjednik RS Milorad Dodik izjavio je danas da je dolazak mađarskog premijera Viktora Orbana u Banju Luku, jednog od najvažnijih evropskih lidera, od velikog značaja za RS jer se nastavljaju razgovori s ciljem jačanja političke i privredne saradnje.

Dodik je istakao "da će razgovarati o ekonomskim projektima, a jedan od njih je i podrška Mađarske poljoprivrednim proizvođačima u RS prilikom nabavke mehanizacije".

Veliki interes

– Mnogi su sumnjali kada smo počinjali ovaj projekat. Sada, u drugom krugu ovog projekta imamo veliki interes. Također, imamo projekte iz oblasti energetike i zdravstva – naglasio je Dodik.

Dodik je napomenuo "da je Orban dokazani i iskren prijatelj RS, te da će biti u prilici da mu uruči najviše odlikovanje Republike RS koje mu je ranije dodijeljeno".

– To me čini posebno sretnim, da ga odlikujem u ime RS za doprinos razumijevanju i prijateljstvu – rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je drugi važan aspekt Orbanove posjete Ekonomski forum koji će okupiti više od 100 kompanija iz RS i Mađarske i bit će prilika da se razgovara o svemu što je do sada urađeno.

Prema riječima Dodika, Orban je čovjek koji svojom analizom i razumijevanjem daje najbolje odgovore na trenutne izazove. “Ima hrabrosti i smatra da se mora razbiti pristup u svijetu u kojem se sprečava saradnja ili se neko okrivljuje bez krivice”, istakao je Dodik.

Orban se, kaže Dodik, suprotstavlja i nametanju anticivilizacijskih vrijednosti, kao što su vrijednosti LGBT populacije.

Dekadentno i neprihvatljivo

– On nesumnjivo odbija svaku vrstu mogućnosti da u pravne norme uključi favorizaciju takvih grupacija. Tako i mi mislimo. To treba odbaciti. To nema cijenu. Moramo da sačuvamo tradicionalna društva – istakao je Dodik.

Sporan je pritisak koju pravi Zapad kada je riječ o ovoj temi, a predsjednik RS kaže da se takvo djelovanje mora zaustaviti.

– Ovo što zastupa EU je prilično dekadentno i neprihvatljivo. Radujem se razgovoru s premijerom Orbanom da i na tu temu pričamo – rekao je Dodik.

Dodik je izdvojio Srbiju, Mađarsku, Rusiju i Kinu s kojima RS ima izraženu saradnju, ali i dodao da je želja da se takva saradnja razvije i s drugim državama kao što su Hrvatska, Slovenija i Italija.

– Italija je naš važan privredni partner, ali je nažalost na političkom nivou na strani protivnika RS. Mi vjerujemo da će se i to mijenjati. Upravo ovo što radimo s predsjednikom Orbanom će biti dobar putokaz i za druge – zaključio je Dodik.