Rotacija u diplomatskom koru: Satler iz BiH odlazi u Crnu Goru, u Sarajevo dolazi Luiđi Soreka

Šef Delegacije EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler) imenovan je za novog ambasadora EU u Crnoj Gori, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Generalni sekretar Službe EU za vanjske poslove Stefano Sanino je, kako navodi taj medij, poslao zemljama članicama spisak ambasadora i specijalnih izaslanika koje je imenovao šef diplomatije EU Žozep Borelj (Josep Borrell).



Na listi u koju je RSE imao uvid može se vidjeti da je značajna promjena napravljena u diplomatskom kadru u vezi sa zemljama zapadnog Balkana.



Očekuje se da će Služba EU za vanjske poslove uskoro objaviti ovu listu.

U okviru rotacije na diplomatskim mjestima EU, dosadašnjeg fasilitatora dijaloga između Kosova i Srbije Miroslava Lajčaka Borelj je imenovao za ambasadora Evropske unije u Švicarskoj.

Na ovoj listi nema imena Lajčakovog nasljednika u ulozi specijalnog izaslanika EU za dijalog Kosova i Srbije. Za to se očekuje da će Služba za vanjske poslove EU, u saradnji sa zemljama članicama, donijeti odluku kasnije, po mogućnosti tokom ljeta.

Mandat će prestati i šefu Kancelarije EU na Kosovu, koji je ujedno i specijalni predstavnik EU za Kosovo, Tomasu Sonongu.

Umjesto njega, Kancelariju EU u Prištini vodit će sadašnji ambasador Estonije pri EU Aivo Orav.

Budući šef Kancelarije EU na Kosovu ima iskustvo u regionu Balkana, a prethodno je bio šef delegacije EU u Sjevernoj Makedoniji i šef delegacije EU u Crnoj Gori.

U okviru ove rotacije, italijanski diplomata Luiđi Soreka (Luigi Soreca) imenovan je za šefa Delegacije EU u Sarajevu, što je, pored Kosova, i viši položaj od ambasadora u drugim zemljama regiona, jer ima status specijalnog predstavnika EU.

Tokom diplomatske karijere Soreka je bio ambasador EU u Albaniji.

Aktuelni ambasador EU u Sarajevu Johan Satler ostaje u regionu, jer ga je Borelj imenovao za ambasadora EU u Crnoj Gori.

Ambasador EU u Sjevernoj Makedoniji bit će grčki diplomata Rokas Mihalis koji je do sada bio ambasador EU u Meksiku.

Među zvaničnicima koji su imali funkcije u vezie sa zapadnim Balkanom je i ona koju je do sada imala Angelina Ajnhorst (Eichhorst), kao generalni direktor za Evropu u Službi EU za vanjske poslove.

Ranije je bila zamjenica generalnog direktora i njena kancelarija je bila angažovana u dijalogu između Kosova i Srbije, prije nego što je Lajčak imenovan za specijalnog izaslanika za dijalog.

Angelina Ajnhorst sada je imenovana za ambasadoricu EU u Egiptu.

S liste onih koje je Borelj imenovao vidi se da su velika većina ili diplomate zemalja članica, ili službenici Službe za vanjske poslove EU.

Iako je vanjska politika i dalje u nacionalnoj nadležnosti država članica, EU ima zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i prilično veliku diplomatsku službu širom svijeta.