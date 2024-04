Čović: Sačuvat ćemo BiH od bilo kakvih djelovanja izvana

Siguran sam da ćemo kroz insitucije BiH znati odgovoriti na sve izazove, poručio je danas iz Mostara Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i predsjednik HNS-a BiH.



U izjavi za medije nakon početka Mostar Security Foruma, koji se održava u organizaciji Zagreb Security Foruma i Instituta za društveno-politička istraživanja (IDPI) iz Mostara Čović je kazao kako „nije teško narušiti sklad odnosa prije svega između nas, a onda i s prijateljima iz međunarodne zajednice“.

- Svi oni koji su dosta vješti i u obliku hibridnog djelovanja u BiH nalaze svoj prostor i na neki način zabrinu naše ljude, jer danas smo otvoreni u mrežama tako da svako može poslati informaciju i biti njen primatelj, ali s druge strane, ja sam siguran da smo u stanju pratiti proces da kroz institucije čuvamo Bosnu i Hercegovinu od takvih utjecaja-rekao je Čović.

Traganje za rješenjima

Dodao je kako je više puta kazao „vođenje politike s naše strane orijentirano ka tome da kroz dijalog tražimo rješenja, a nikako kroz nestabilnost i sukobe“.

- Hibridni dio ratovanja u BiH, ali ne samo u BiH, nastavit će se i dalje. Međutim mi isto tako moramo konzumirati ono što je bitno danas, jer je teško razlučiti što je prava informacija na tržištu tih informacija, jer to jeste tržište informacija, a aktivnosti koje danas imamo u sigurnosnom dijelu u BiH pokazuju da sustav pokušava zaživjeti u pravnom i sigurnosnom smislu. To je naš primarni cilj- pravna država i to stalno govorimo-kazao je on.

Dobro je, nastavio je , da se razobliče svi oblici kriminalnog djelovanja bez obzira za koga se vežu i koje polje ili interes je to danas naših sigurnosnih agencija.

-Vidjeli ste koliko toga danas ima u Sarajevu i naravno da će to samo po sebi tražiti da se iz tih politika težište prebaci na neko drugo polje djelovanja. Naše je da ozbiljno djelujemo i mislim da to predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na razini BiH rade, a jamčim da to prije svega rade predstavnici hrvatskog naroda i u Vijeću ministara i kroz Parlamentarnu skupštinu i da ćemo slati poruke ovakve i da ćemo u konačnici sačuvati BiH od bilo kakvih djelovanja izvana bez obzira od kuda ono dolazilo -podvukao je Čović.

Evropski put BiH

Naveo je i da predstavnici hrvatskog naroda u BiH kroz izvršnu i zakonodavnu vlast svih nivoa žele biti dio svih rješenja koji će osigurati evropski put BiH, „da na bilo koji način ne zasjenimo napredak koji se uspio napraviti zadnjih godinu kojekakvim aktivnostima koje bi trebale utjecati da različitim izjavama ali i potezima destabiliziramo prostor i da se opet bavimo sobom“.

- Nakon pozitivnih vijesti iz Brisela nakon nekoliko dana krenulo se nametanjem nekih odluka visokog predstavnika što smo procijenili da je vrlo štetno. Mislim da sve insitucije u BiH kroz izvršnu i zakonodavnu vlast moraju donositi svoje odluke i prije svega one koje će ekonomski i socijalno stabilizirati BiH, ali i sve one koje smo obećali našim prijateljima iz Evropske unije da bi se dalje nastavio proces naše transformacije priključivanju-kazao je on.