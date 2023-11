Dragan Čović vjeruje u pozitivan Izvještaj o napretku BiH na evropskom putu

Izvještaj o napretku u ispunjavanju preuzetih obaveza na evropskom putu BiH bit će objavljen 8. novembra, a predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović smatra kako će izvještaj biti „dovoljno pozitivno i motivirajuće“ za bh. vlasti.

BiH je proteklih mjeseci usvojila nekoliko zakona koji su na listi 14 prioriteta, pa iako nisu svi usvojeni zakoni sadržajno u skladu sa standardima EU, vjeruje se da bi izvještaj mogao biti pozitivan, pa čak da bi BiH u srijedu mogla dobiti datum otvaranja pristupnih pregovora.

Sastanak 22. novembra

- Sve se to brusi, svi zajedno radimo na tome, to je projekt svih nas u BiH. Siguran sam da će to izaći na pozitivno, znamo da je teško usuglasiti stajalište svih 27 zemalja, bit će onih koji će tražiti da se neke stvari iz tog izvještaja korigiraju, da se da još jedan naglasak da mi moramo pojačati naše aktivnosti u naredna dva mjeseca - izjavio je Čović prilikom obilaska gradilišta zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Otkrio je i kako će se vladajuće stranke na državnoj razini sastati 22. novembra u Mostaru.

- Na tome ćemo sastanku ja i gospođa Krišto, zajedno s kolegama koji čine „Trojku“ te s predstavnicima SNSD-a, nastojati usuglasiti sve ono što smo trebali uraditi u zadnjih deset dana, a nismo uspjeli.

Vjerujem da ćemo u konačnici dobiti vrlo jasan put ili usmjerenost ka otvaranju pregovora kad je u pitanju EU, ali i sve druge faze koje to prate, pa i ona finansijska koja se tiče silnih sredstava koji se usmjeravaju na područje Balkana. Ovdje taktike nema, europski put nema alternativu, mi te zakone moramo usvojiti i stvoriti jednu stabilnost - smatra predsjednik HNS-a BiH.

Dodao je kako se još treba poraditi na nekim stvarima.

- Do kraja trebamo raditi i na eliminiranju bilo kakvih nedosljednosti u funkcioniranju pravne države, trebamo provoditi i ekonomsko-socijalne politike. Vjerujem da će izvješće biti dovoljno pozitivno i motivirajuće da nastavimo istom dinamikom - izjavio je Čović.

Uloga Plenkovića

Na pitanje ima li informaciju da se pojedine članice Evropske unije protive davanju datuma otvaranja bh. pristupnih pregovora, odgovorio je kako ne želi špekulirati o tim stvarima.

- Ne bih želio nagađati što neko izvana ima kao strategiju za ovaj prostor, ali svi moji svakodnevni kontakti idu prema tome da mi nećemo odustati.

Ako se sjetite kada smo 2016. predavali zahtjev, nijedna od članica Vijeća za implementaciju mira nije bila za to da mi predamo taj zahtjev, ali smo ga na kraju predali, zahvaljujući gospodinu Plenkoviću koji je tada bio u nekoj drugoj ulozi.

Njegov utjecaj, zajedno s prijateljima zemalja u okruženju koji su se jasno očitovali kad je u pitanu pozicija BiH, Slovenija, Austrija i ostali, mislim da će se stvoriti jasno ozračje da bez BiH, stabilne organizirane i uređene, nema europskog puta ni za druge države ovog prostora. Siguran sam, ako budemo uporni i znali što hoćemo, da ćemo već u prvom mjesecu iduće godine govoriti da smo u tom procesu već vrlo aktivni – zaključio je Čović.