Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH obilježio Svjetsku sedmicu imunizacije

Povodom Svjetske sedmice imunizacije Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u partnerstvu s Uredom Svjetske zdravstvene organizacije u BiH i podršku Evropske unije organizirao je Okrugli sto “Savremeni momenti imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine” na kojem su se okupili stručnjaci u području imunizacije kako bi razmijenili znanja i iskustva dobre prakse, osnažili postojeća partnerstva, osvrnuli se na aktuelnu epidemiološku situaciju i poslali poruku da je imunizacija najbolja mjera kojom se utiče na smanjenje obolijevanja i umiranja od zaraznih bolesti.

Civilizacijski doseg

Okrugli sto je održan 24.04.2024. u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine – Organizacijska jedinica u Sarajevu.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prim. mr. sc. Siniša Skočibušić, dr. med. rekao je da je imunizacija veliki civilizacijski doseg, velika vrijednost prije svega za djecu koja se imunizacijom štite od zaraznih bolesti.

- Imunizacijski program u Federaciji Bosni i Hercegovini je na visokoj razini. Mi vakcinišemo protiv deset bolesti prema Kalendaru imunizacije dok se u Evropi i razvijenim zemljama svijeta vakciniše protiv 15 i više bolesti. Zavod za javno zdravstvo Federacije ima planove za povećanje opsega, razvoja i unaprijeđenja imunizacijskog programa, ali i za povećanje vakcinalnog obuhvata. Vakcine koje mi koristimo su kvalitetne, sigurne i visokoefikasne i iste se koriste u najrazvijenijim zemljama. Pod nadzorom su Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Zavod brine za sigurnu i redovnu nabavku vakcina te kvalitetno čuvanje i distribuciju u hladnom lancu - rekao je prim. dr. Skočibušić.

Registrirane epidemije

Zahvalio se partnerima Uredu svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini i UNICEF- u BiH te istakao da se zajedničkim radom može postići da zdravstvena zaštita naše djece bude na istoj razini kao što je to u Zapadnoj Evropi i SAD-u.

- Imunizacija je zajednički posao kako vladinog tako i nevladinog, ali i međunarodnog sektora. Nama je jako važno čuvati svaki život i našu djecu učiniti sigurnijom, napose od onih bolesti koje možemo spriječiti imunizacijom - rekao je prim. dr. Skočibušić i ponovio da je Zavod na raspolaganju roditeljima i svima zainteresiranima za sve informacije o imunizaciji.

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa, dr. med. istaknuo je da se ovogodišnja sedmica imunizacije obilježava u trenutku kad su u Federaciji Bosne i Hercegovine registrirane dvije epidemije zaraznih bolesti koje se mogu spriječiti imunizacijom. To su epidemije morbila i pertussisa (hripavca, velikog kašlja).

- Do ove sedmice, imamo registriranih više od 2.000 slučajeva obolijevanja od morbila. To su uglavnom djeca predškolskog i školskog uzrasta. Među oboljelim, svako sedmo oboljelo dijete je hospitalizirano. Nažalost, registriramo i vrlo ozbiljne komplikacije koje idu uz to oboljenje - kazao je prim. dr. Musa.

Ozbiljna situacija

Za epidemiju pertussisa (hripavca, velikog kašlja) rekao je da je prijavljeno više od 500 slučajeva obolijevanja od te bolesti.

- To su, također, primarno djeca predškolskog i školskog uzrasta. Te brojke su i nešto veće, s obzirom da u odrasloj populaciji ta bolest možda ne bude ni prepoznata niti dijagnosticirana. Sa žalošću možemo konstatirati da su prijavljena dva smrtna slučaja usred komplikacija oboljenja od pertusissa - rekao je prim. dr. Musa.

- Tokom cijele godine ukazujemo na važnost imunizacije. Glavni razlog zašto dolazi do epidemija bolesti, koja se mogu prevenirati imunizacijom, jesu nedovoljni imunizacijski obuhvati zabilježeni prethodnih godina, prije svega za vrijeme pandemije COVID-19. Ove brojke govore o ozbiljnijoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, kad se radi o vakcinopreventabilnim bolestima - kazao je.

Istaknuo je da je imunizacija jedna od najznačajnjih mjera kojom roditelj može zaštititi svoje dijete od potencijalno ozbiljnih bolesti.

- Imunizacija je zajednička obaveza sistema školstva i zdravstva, kao i roditelja koji pravovremeno treba da dovedu dijete na imunizaciju. Samo zajedničkim aktivnostima možemo popraviti imunizacijski obuhvat i spriječiti javljanje tih bolesti u epidemijskom obliku - kazao je prof. dr. Musa.

Najjače sredstvo

Šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH dr. Ervin Kurmen (Erwin Cooreman) rekao je da Svjetska zdravstvena organizacija, uporedo sa Svjetskom sedmicom imunizacije, obilježava 50 godina Proširenog programa imunizacije (EPI), globalne inicijative za proširenje dobrobiti osnovnih vakcina koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

- Vakcine ostaju naše najjače sredstvo protiv ozbiljnih bolesti, koje ponekad imaju smrtni ishod. Zemlje su posvećene postizanju nivoa procijepljenosti između 90 do 95 posto da bi zaštitile svoju populaciju, formuliranjem sveobuhvatnih politika imunizacije i prilagođavanjem usluga potrebama pojedinaca i zajednica. Svjetska zdravstvena organizacija nastavit će podržavati te napore za dobrobit svih nas - izjavio je dr. Kurmen.

Podsjetio je da Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini uz podršku EU i USAID-a, kontinuirano pomaže zdravstvenim vlastima u BiH i naveo brojne aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje imunizacije među kojima je program nadoknade propuštenih doza vakcinacije, od čega je koristi imalo više od 7.000 djece dobi od jedne do sedam godina koja su primila jednu od propuštenih doza.

Predstavnica UNICEF-a za BiH Veronika Vaščenko (Vashchenko) rekla je da želi da u 2024. UNICEF BiH ojača partnerstvo s zdravstvenim vlastima, Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i drugim partnerima na osiguranju sigurne budućnosti djece i da obezbijede da ne obolijevaju od bolesti koje se mogu prevenirati.

- UNICEF poziva vlasti i sve partnere da ulažu u imunizaciju kako bi se zaštitile sljedeće generacije. UNICEF je opredijeljen za nastavak pružanja podrške partnerima u jačanju programa imunizacije u BiH. Uz podršku UNICEF-a u području imunizacije, pored ostalog, unaprijeđeni su kapaciteti hladnog lanca, a podržane su i kampanje za eliminaciju dezinformacija i povećanje povjerenja u imunizaciju među roditeljima i zdravstvenim radnicima - rekla je, između ostalog, Vaščenko.

Rizik obolijevanja

Uz podršku UNICEF BiH i Europske unije, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je producirao nove promotivne i edukativne materijale o redovnoj imunizaciji i distribuirao ih u sve kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tokom trajanja okruglog stola, ispred zgrade Zavoda bila su postavljena dva promo štanda na kojem su doktori Barbara Knežević i Mirko Međugorac sa saradnicima dijelili promotivne i edukativne materijale zainteresiranim građanima te odgovarali na pitanja o imunizaciji.

Građane su podsjetili da u Federaciji Bosne i Hercegovine dugi niz godina imamo besplatan i pouzdan program redovne imunizacije protiv: tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, pertussisa (velikog kašlja, hripavca), tetanusa, poliomijelitisa, bolesti uzrokovane hemofilusom influence tip b, morbila (ospica), rubeole i parotitisa. Naglasili su da se odgodom ili odbijanjem vakcinacije djeca izlažu riziku obolijevanja od ovih bolesti koje mogu izazvati teške posljedice.

Građani su pokazali interes i za vakcinu protiv humanog papilloma virusa (HPV) koje je uvedeno u program imunizacije 2022. Humani papiloma virus (HPV) je ključni uzročnik karcinoma cerviksa (vrata maternice), a doktori su istaknuli da je imunizacija protiv HPV najbolja mjera u prevenciji karcinoma cerviksa, karcinoma u području usta, ali i drugih karcinoma te genitalnih i negenitalnih bradavica koje se javljaju kod velikog broja stanovnika.

Program imunizacije

U toku je uvođenje i vakcine protiv pneumokoka u program imunizacije. Imunizacija protiv Streptococcus pneumoniae, bakterije pneumokok, važno je posebno za djecu i osobe starije od 65 godina. Ta je bakterija uzročnik pneumokokne bolesti i to meningitisa, upale pluća, upale srednjeg uha i sepse.

Podsjetimo, od 23. do 29. aprila traje Evropska sedmica imunizacije, koja se obilježava svake posljednje sedmice u aprilu počevši od 2005. godine, na inicijativu Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i u saradnji s UNICEF-om, Evropskim centrom za sprječavanje i kontrolu bolesti i drugim partnerskim organizacijama.

Uporedo s ovom regionalnom javnozdravstvenom inicijativom, kojom se nastoji osnažiti svijest javnosti o važnosti i dobrobiti imunizacije za zdravlje ljudi, od 2012. godine se, također pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), na globalnoj razini obilježava Svjetska sedmica imunizacije, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.