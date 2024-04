V. d. direktor Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Emir Bašić prisustvuje Prvom pripremnom sastanku 31. ekonomskog i ekološkog foruma (EEF) koji se održava od 29. do 30. Aprila 2024. godine u Beču kojeg organizuje Organization for Security and Co-operation iz Europe (OSCE).

Predstavljene aktivnosti

Na ovogodišnjem ciklusu EEF-a koji je bio posvećen temi: „Jačanje sigurnosti i stabilnosti u regionu OEBS-a putem digitalnih inovacija, doprinoseći održivom razvoju i klimatskoj adaptaciji“, u okviru sesije IV koja se odnosila na jačanje napora za podsticanje dobrog upravljanje, transparentnosti i odgovornosti kroz borbu protiv korupcije i povrata imovine, Emir Bašić je govorio o unaprjeđenju stabilnosti kroz inovativne antikorupcijske politike, te o poboljšanju saradnje i razmjene najboljih praksi za podsticanje povrata imovine.

V. d. direktor Bašić je predstavio aktivnosti koje provodi Agencija u cilju jačanja integriteta i odgovornosti, kao i promovisanju transparentnosti, dobrog upravljanje i vladavine prava u sprečavanju i borbi protiv korupcije.

Unapređenje sistemskih rješenja

Inače, Ekonomski i ekološki forum je glavni ciklus sastanka u okviru ekonomske i ekološke dimenzije OEBS-a. Njegov cilj je da podstakne politički dijalog između 57 država članica OEBS-a o ključnim ekonomskim i ekološkim pitanjima vezanim za bezbednost, a na Prvom pripremnom sastanku prisustvovalo je 150 predstavnika vlada i državnih institucija, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice.

Prisustvo na ovakvom događaju predstavlja nastavak unapređenja sistemskih rješenja koje Agencija provodi u smislu jačanja integriteta, te u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine ostaje posvećena, ne samo efikasnom upravljanju oduzetom imovinom, već i aktivnom učestvovanju u međunarodnim naporima za očuvanje pravde i suzbijanje nezakonitih aktivnosti na globalnom nivou.