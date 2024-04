FHMZ objavio prognozu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za 1. maj

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Sunačnije će biti u jutarnjim satima. Poslije podne i tokom noći se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji ponegdje mogu biti i izraženiji.

Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni.

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno pojačan vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva se očekuju lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 24 °C.