Najpopularnija mjesta na koja će Sarajlije pobjeći od svakodnevice: Prvi maj uz roštilj i pogled na grad

Bitno je napomenuti da će ove godine, sudeći prema cijenama, prvomajska trpeza biti najskuplja do sada, a to se najviše odnosi na janjetinu i druge vrste mesa koje se koriste za roštilj. Janje od 15 kilograma košta 345 KM, a cijene kilograma ćevapa po kilogramu od 14,75 do 18 KM, stoga se pripremite za praznik.

Popularno izletište Rimski most, kod Ilidže, tradicionalno je mjesto za one koji Prvi maj žele provesti u prirodi.

Vremenska prognoza

Vrijeme je izuzetno važno za proslavu Međunarodnog praznika rada, a sudeći prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, prvog maja se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi.

Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 18 do 24 stepena.