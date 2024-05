Sindikalci u Banjoj Luci poslali poruke Vladi i poslodavcima, zaprijetili protestima

Predstavnici 15 granskih sindikata Savez sindikata Republike Srpske danas su u Banjoj Luci obilježili 1. maj - Međunarodni praznik rada, protestnim okupljanjem u Parku “Mladen Stojanović”.

Radnici su najvažnija karika

- Radnici su najvažnija karika. Radnik konačno mora da bude na prvom mjestu – glavna je poruka koju su poslali sindikalci Vladi RS i poslodavcima sa tog tradicionalnog i protestnog okupljanja.

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić izjavila je da će ove godine fokus Sidikata biti borba za “pravičan i uređen sistem plata u realnom sektoru”.

– U realnom sektoru iznos plata za svakog radnika prepuštena je volji poslodavca, uprkos kvalifikacijama zaposlenih. Samo podatak da oko 26 posto od oko 293.000 u RS radi za iznos najniže plate od 900 KM sve govori. To je klasična pljačka i radnika i države. Zato ćemo se boriti da za svako radno mjesto bude određena najniža plata i to zakonom. A to znači, vljda je svima jasno, povećanje plata – naglasila je Mišićeva.

Ocijenila je da jaka privreda može da počiva samo na uređenm pravima radnika, ali da su njihova prava zloupotrebljena.

Slabo plaćeni

– Radnici u RS-u su slabo plaćeni, a poslodavci su prijavili da su u prošloj godini ostvarili dobit od 3,6 milijardi KM. Među čestitkama zvaničnika za 1. maj niko ne zahvaljuje radnicima koji su omogućili uspjeh, poput jednom poslodavcu iz oblast tekstilne industrije iz Teslića koji je prikazao oko četiri miliona KM dobiti, a radnicima isplaćuje 920 KM i tvrdio je da će biti smak svijeta zbog povećanja minimalca na 900 KM – navela je Mišićeva.

Ona je iznijela i podatak da je jedna “elitna pekara koja ima lanac prodajnih mjesta dobit sa 1,5 miliona KM udvostručila prošle godine”.

– Kako ne bi kada njen vlasnik, najpoznatiji banjalučki pekar i koji nas je plašio masovnim otkazima zbog ovećanja plate za 200 KM, prodaje kiflu po cijeni dva i po kilograma pšenice koju proizvede seljak - navela je.

Mišićeva je navela i podatak kako je “jedan banjalučki tržni lanac, koji je prikazao dobit veću od deset miliona KM, pokušao da radnicima isplaćuje duplo manji topli obrok nego što je zakonom propisano”.

Ona je pozvala Vladu RS da konačno prihvati prijedlog Saveza sindikata da se što prije zakonski uredi platni sistem u RS-u, te je najavila mogućnost masovnih protesta ako ne bude prihvaćem prijedlog.

- Mi predstavljamo oko 109.000 radnika. Moramo biti ujedinjeni i držati se zajedno. Vidite kako se zajedno drže političari i poslodavci, a mi bismo se nešto dijelili. Uvijek treba da budemo na stran prava radnika – poručila je ona.

Na kraju je zaključila kako je jedna stvar optimistična, a to je da je na čelu Unije udruženja poslodavaca RS konačno poslodavac koji ima sindikat u firmi i koji ima kolektivni ugovor.