U Goraždu održana centralna manifestacija Dana otpora u BPK

Centralna manifestacija obilježavanja Dana otpora u Bosanskoporinjskom kantonu (BPK) održana je danas na centralnom spomen-obilježju „Goražde grad heroj svojim braniocima“.

Položeno je cvijeće i odata počast najhrabrijim sinovima ove zemlje koji su za njenu odbranu dali svoje živote te u prisustvu brojnih građana, zvaničnika izvršne i zakonodavne vlasti kantona i Grada Goražde evocirane uspomene na period kada se ovaj grad branio i odbranio tokom agresije na BiH.

Duga opsada

O organizovanju otpora u opsadi dugoj 1.336 dana, ovom prilikom govorio je ratni komandant Abduselam Sijerčić-Pelam, koji je naglasio da ovaj grad nije slučajno ostao jedini slobodni grad na Drini, nepokoren neprijatelja

- Tome su doprinijeli mladi momci, neformalno organizovani, koji su tada odlučno stali u njegovu odbranu i nikad tu odlučnost nisu stavili u pitanje. Nažalost, puno nas je to koštalo ljudskih žrtava, a u prilog tome i podatak da je Goražde jedini grad u BiH po broju stanovnika koji je imao najviše žrtava, a to je preko 4.500, što znači da je svaki šesti stanovnik ovog grada za odbranu ovih prostora dao i ono najvažnije, a to je život – kazao je Sijerčić, dodajući da se to treba cijeniti, kao i doprinos svih učesnika i građana koji su nesebično podržavali odbranu.

Prisutnima se oobratio i Nezim Alagić, dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i aktualni zastupnik u Skupštini BPK Goražde, koji je pozvao na zajedništvo u očuvanju sjećanja na žrtvu koju su podnijeli hrabri branioci, ali i pozvao na obavezu očuvanja slobode za koju se borili.

- Naša zajednička kuća, država BiH je izgrađena na čvrstim i jakim temeljima koje niko i ništa ne može razvaliti i uništiti zato što su u te temelje utkani šehidska krv, boračke rane, suze i jecaj majki sestara, žena i djece, a to je jedna izvanzemaljska i izvanracionalna kategorija koju mi ne možemo pokvariti niti svjesno, a ni nesvjesno. Međutim, o onom što smo na tim temeljima podizali, a što i danas podižemo bi se dalo diskotovati, to se mora propitivati i kritikovati a najčešće sa punim pravom i prekoriti, kako bi smo dali sve od sebe da popravimo ono što se popraviti može – naglasio je Alagić.

Dodao je da je puno nepravde naneseno borcima, porodicama najboljih sinova koji su svoje živote dali, te bosanskom čovjeku koji voli ovu zemlju i smatra je svojom domovinom

Manifestacijom Dani otpora u BPK obilježava se 32. godišnjica početka agresije na ovaj dio BiH, a 4. maja 1992. godine u rano jutro počeo je opći napad na Goražde, jedini preostali slobodan grad na Drini. Prve granate pale su na zgradu općine, a grad je odmah ostao bez telefona, struje, vode. Krug oko Goražda bio je zatvoren a u njemu su utočište pronašle destine hiljada izbjeglih i raseljenih stanovnika okolnih gradova – Višegrada, Foče, Čajniča, Rogatice i Rudog.

Historija ratovanja

Opsada duga 1.336 dana okončana je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U historiji ratovanja Goražde je dobilo epitet “grada heroja” dok s druge strane za bjesomučna razaranja i masovna stradanja i ubijanja nevinih civila u Goraždu ni 32 godine poslije još niko nije odgovarao. Tokom opsade Goražda poginulo je više od 4.000 osoba, među kojima je i najmanje 148 djece. Za odbranu Goražda život je dalo više od 2.000 pripadnika Armije RBiH i MUP-a.

U gradskoj galeriji danas je otvorena i izložba radova bh. umjetnika Galiba Lihića, dok će u islamskom kulturnom centru večeras biti održana javna tribina “Čudo bosanskog otpora” čiji je gost predavač Alma Mujagić – Forto.

Ovogodišnja manifestacija “Dani otpora u BPK Goražde” bit će okončana tradicionalnim pohodom Rorovi – Zaimov te istoimenim događajem u organizaciji Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i saboraca.