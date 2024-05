Predsjednik Uprave za vjerske poslove Turske: Arnaudija je simbol našeg bratstva

Predsjednik Uprave za vjerske poslove Republike Turske Ali Erbas izjavio je da je obnavljanje Arnaudije džamije bila obaveza prema vjeri, ali i precima, te je dodao da je ta banjalučka ljepotica važna u historijskom i arhitektonskom smislu i da će dati veliki doprinos razvoju kulture prijateljstva, mira i suživota u regionu, javlja Anadolu.

Turska delegacija

Osim Erbasa, svečanom otvorenju džamije Arnaudije prisustvuju i ministar za kulturu i turizam Republike Turske Mehmet Nuri Ersoy, direktor Generalne vakufske direkcije Republike Turske Sinan Aksu, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, direktor Vakufske direkcije BiH Senaid Zajimović, predsjednik entiteta u BiH Republike Srpske Milorad Dodik, gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković i brojne druge zvanice.

- Neka Bog blagoslovi sve muslimane koji su svoj trud i predanost posvetili izgradnji džamija, koje su uvijek bile centar znanja, mudrosti, jedinstva i solidarnosti. Pre svega, želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što sam s vama povodom otvaranja jednog istaknutog djela, simbola našeg bratstva, u ovom prelijepom gradu, u ovoj plodnoj zemlji - kazao je šef turskog Diyaneta Erbas.

Naglasivši da je islam vjera čije je ime “mir“ i koja poziva ljude na mir, spokoj i spas, Erbas je podsjetio na kuransku poruku u kojoj se svi ljudi pozivaju da budu zajedno na putu mira i sigurnosti.

Erbas je kazao da su muslimani stoljećima ukrašavali zemlju veličanstvenim džamijama s visokim arhitektonskim i umjetničkim karakteristikama na osi svrsishodnosti, vrijednosti i morala.

- Danas smo zajedno u mirnoj atmosferi džamije sagrađene s takvom vjerom i razumijevanjem. Draga braćo i sestre! Džamije u ovoj regiji, od prošlosti do sadašnjosti, usađivale su muslimanima islamski identitet, djelotvornu svijest i čvrst smjer, a poziv na spas svakodnevno se uzdiže s njihovih munara - kazao je Erbas.

Visoka cijena

Podsjetivši da su bh. muslimani kroz historiju platili visoku cijenu za svoja uvjerenja i vrijednosti, Erbas je kazao da slike mnogih porušenih džamija ne mogu biti zaboravljene, uključujući i Arnaudiju.

- Velika je stvar podizanje ove džamije, koja je do temelja srušena 7. maja 1993. godine, i to na Dan džamija u Bosni i Hercegovini. Rekonstrukcija Arnaudije džamije je manifestacija naše vjerske dužnosti prema džamijama i odanosti našim precima. S obzirom na historijsku priču ove džamije, koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, možemo reći da ona nije samo džamija. Ona je kultura bratstva, prijateljstva, zajedničkog života i, u izvjesnom smislu, savjesti čovječanstva. Nadamo se da će ova ugledna džamija, koju smo zajedno obnovili, svojim istorijskim značenjem, arhitektonskom strukturom i funkcijom dati veliki doprinos razvoju kulture prijateljstva, mira i suživota u regionu. To će biti najbolji predstavnik islamskih principa mira i dobrog morala muslimana - poručio je Erbas.