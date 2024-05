Karamehmedović: Za 5 mjeseci dug FTV prema nama narastao je na milion i po maraka!

Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a, gostujući u Jutru za sve te televizije, pojasnio je zašto je došlo do privremenog uskraćivanja pružanja usluga FTV-u, ponovio u kakvoj situaciji se nalazi BHRT zbog oba entitetska javna servisa koja nezakonito za sebe prisvajaju dio novca od prikupljanja takse koji pripada BHRT-u. Rekao je da postoji opcija i da BHRT mora redukovati svoj program, a možda i obustaviti emitovanje.



- Godinama smo talac kompletnog sistema emitiranja u BiH. Zakon koji predviđa uspostavljanje korporacije, zbog političke volje u RS i odluka političke prirode nikad nije provedena. Onda je BHRT dobio tu zadaću da privremeno od 2005. godine daje usluge koje je korporacija trebala davati i FTV-u. Mi smo to radili sve ove godine, po humanitarnom cjenovniku, ali smo to sve ove godine radili, sve do danas - naveo je Karamehmedović objašnjavajući situaciju u kojoj se BHRT našao, te nastavio:

Rast duga

- Mi više nismo imali nikakvog izbora, dovedeni smo pred zid. Uposlenici BHRT-a su dovedeni na ivicu propasti. Mi zadnjih 5 mjeseci nismo dobili marke od FTV, čak ni po tom humanitarnom cjenovniku.

Istina je, rekao je, da je FTV do sada plaćao usluge, no nije istina da su platili sve. BHRT je prisiljen da dokazuje na sudu da oni borave u prostoru BHRT-a, a da nisu platili za to.

Takođe, niko od gledalaca ne zna da svaki dan BHRT ima upozorenja naših povjerilaca.

- Njih ne zanima što nismo naplatli svoje usluge od FTV. Niko ne daje nikakvog pardona, a od nas se očekuje da svoje obaveze ispunjavamo. Za 5 mjeseci dug FTV prema nama narastao je na milion i po maraka. A svih ovih pet mjeseci FTV je izmirivala svoje obaveze prema svojim uposlenicima, a mi u ovom momentu svojim dugujemo dva topla obroka, a kad će biti plaća Bog to zna - pojašnjava Karamehmedović.

Sudski procesi u toku

Cijela ova priča o krizi je počela tako što je RTRS 2017. godine izašao iz sistema. Oni su počeli da naplaćuju taksu na teritoriji RS i zadržavali novac za sebe. BHRT-u duguju preko 80 miliona maraka.

- Dan danas smo po sudovima vezano za to, mi radimo sve ovo vrijeme s tim manjkom novca. I prema RTRS-u smo uradili ono što smo mogli, mada su oni odvojeni sistem, svaku marku smo tužili i ti sudski procesi su u toku. Nije bio problem da se FTV-u sve ove godine daju usluge, čak su mi to naši uposlenici zamjerali, ali ne možemo više da radimo, a da ne naplatimo svoje usluge - kaže Karamehmedović.

Napomenuo je da čak jedno vrijeme BHRT nije ima novca za zdravstveno osiguranje pa se uspolenici nisu mogli liječiti.

- Niko ne pita kako BHRT funkcioniše. Došli smo do zida i dalje više ne možemo. Uprkos nedostatku novca, radimo punim kapacitetom, jučer smo uradili perfektan prenos otvaranja džamije Arnaudija, u našem programu se ne osjeti taj nedostatak novca jer ljudi rade bez riječi. Godinama smo potcijenjeni, niko nema razumijevanja za nas sve ovo vrijeme - istakao je.

Također je naveo da je FTV dobio upozorenje četiri puta do sada, pošto oni svoje obaveze prema radnicima ispunjavaju čak i ovaj protekli petomjesečni period.

Karamehmedović je pojasnio da šest godina FTV zapravo nezakonito zadržava novac koji pripada RTRS-u na svom računu i neće da pristane ni na kakav drugi dogovor osim tog nezakonitog načina, odnosno načina da bude u plusu za 25 posto prikupljenih sredstava koja im i ne pripadaju.

"Nisu htjeli ni da čuju"

- U prethodnih šest godina na osnovu starog ugovora FTV nije prebacivao pet posto sredstava RTRS-u i na taj način su nezakonito zadržavali sredstva, oba javna servisa (RTRS i FTV) su u plusu za iznos koji ne prebacuju BHRT-u, dok je BHRT otišao u minus. Kad su vlasti predložile da taj iznos od 25 posto sa teritorije FBiH ide BHRT-u, da se dug RTRS-a kompenzira jednim dijelom, FTV nije htio ni da čuje, nego je želio da nezakonito i dalje prisvaja taj dio novca. Plus, novac od prikupljanja takse putem inkasanata nikad nismo vidjeli, ni marke, iako nam i tu pripada 50 posto prikupljenog novca - ističe Karamehmedović.

Čak je bilo predloženo da se tih 25 posto koji pripadaju RTRS-u podijeli, međutim, FTV ni to nije htio da prihvati.

- Ja ne mogu staviti potpis na nešto što je na neki način krivično djelo. Ponudili su neko imaginarno povećanje usluga, međutim, oni ni po ovom hmanitarnom cjenovniku te usluge ne plaćaju. FTV se postavlja ucjenjivački. Nisu pristali ni na prijedlog da EP prebaci sa računa svima svoj dio, a da spornih 25 posto ostane na računu EP dok se ne dođe do dogovora - i to je FTV odbila. Čak su tužili menadžment BHRT-a za "propuštenu dobit" za ova četiri mjeseca, uz to insistiraju da se ostane na dosadašnjem dogovoru - naveo je Karamehmedović i naglasio:

- Mi ne možemo više da radimo za džaba, vrlo je moguće da ćemo biti prisiljeni da uskraćujemo svoj program, a možda čak i da ga obustavimo.