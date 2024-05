SDA o gašenju progama FTV-a: Nedopustiv atak na dio javnog medijskog servisa BiH

Stranka demokratske akcije (SDA) gašenje programa Federalne televizije (FTV) okrakterisala je kao nedopustiv atak na dio javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine.

Iz te stranke podsjećaju da se televizijski programi nisu gasili ni u ratnom vremenu, niti u periodima ranijih finansijskih kriza, te da ni sada ne postoji nikakvo opravdanje za takav postupak.

Uprava BHRT

- Uprava BHRT je, odbijajući da potpiše ugovor koji se provodio punih šest godina, onemogućila ubiranja pretplate i time nanijela milionsku štetu i BHRT i FTV-u, a nakon što je oba emitera ostavila bez sredstava, odlučila da zbog duga ugasi FTV - navodi se u saopćenju SDA.

Međusobna potraživanja i odnosi BHRT-a i FTV-a, dodaje se, kao i način raspodjele sredstava od pretplate, moraju se rješavati u zakonskim okvirima i uz podršku nadležnih državnih i federalnih institucija, a ne jednostranim odlukama o obustavljanju programa.

Javni medijski sistem

- Javni medijski sistem pripada građanima koji ga finansiraju. Nijedan pojedinac, pa ni Uprava BHRT-a, nema pravo da svojim odlukama gasi bilo koji dio sistema i građanima oduzima zakonsko pravo na informisanje putem javnim medijskih servisa. S obzirom na dalekosežne veoma štetne posljedice, pozivamo nadležne pravosudne institucije da utvrde eventualno postojanje krivične odgovornosti - navode iz SDA.

Uzimajući u obzir postupke i izjave čelnika Trojke, tvrde u SDA, očigledno je da ova stranačka grupacija stoji iza poteza Uprave BHRT-a, s namjerom da politički ovlada medijskim servisom.

- Resorni državni ministar Edin Forto je posljednjih mjeseci u javnosti gromoglasno najavljivao “rješenje za održivi javni servis”. Fortino “rješenje” je dovelo do gašenja programa FTV-a. To je očigledno samo uvertira za naredne korake Trojke, koje je u svojoj izjavi najavio predsjednik NIP-a, tvrdeći da će se “dugoročno rješenje desiti kada u menadžmentima FTV-a i BHRT-a budu sjedili ljudi koji će raditi onako kako politike Trojke to budu od njih tražile” - ističe se u saopćenju SDA.