Zahiragić poručio Konakoviću: Niko ga ne spominje imenom u "Black Tie 2", a on se stalno sam pronalazi

Zastupnik SDA u Skupštini Kantona Sarajevo Haris Zahiragić oglasio se nakon što je predsjednik stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković odgovorio lideru SDA Bakiru Izetbegoviću na jučerašnje komentare o narko kartelu "Tito i Dino".

Kako je rekao Zahiragić, Konakovića niko od pravosudnih organa nije ni spomenuo u vezi s akcijom "Black tie 2", ali on je uprkos tome imao potrebu napraviti dvije press konferencije u Ministarstvu vanjskih poslova o toj temi, te zloupotrijebiti tako važnu državnu instituciju za vršenje pritiska na pravosuđe.



- Na tim pressovima bio je veoma nervozan, isto kao da je upravo on prvooptuženi. Konačno, sinoć su Izetbegović i Kapidžić govorili o tome kako narkokarteli nisu mogli doći do vrha SDA, što jasno vidi iz Sky prepiski dostupnih javnosti, ali da očigledno jesu došli do nekih drugih stranaka koje su finansirali i koje su im bile kanal do institucija - naveo je Zahiragić.

Naglasio je da da ni Izetbegović ni Kapidžić nisu spomenuli Konakovića.

- Međutim, Konaković je opet sam sebe pronašao i jutros odgovara, veoma loše i neuvjerljivo doduše, ali izgleda da nema puno izbora nego da se koprca i još više tone u živo blato u koje se sam uvukao. Zašto na ove medijske optužbe, pa i optužbe iz SDA, nisu reagovali Nikšić, Forto, Isak, Čović, Dodik, Stevandić, Nešić, Cvitanović, Čović, Kasumović, Kukić ili neki drugi od predsjednika stranaka koje su na vlasti? Znate kako kaže naš narod: "Ne laje pas radi sela, nego zbog sebe" - poručio je.

Govoreći o, kako je naveo, izdajama koje spominje Konaković, za koje neuvjerljivo kaže da je "pala priča o izdajama", podsjetio je i njega i javnost na dokument koji su objavili na godišnjicu nametanja Vlade FBiH.



- Ovaj dokument će ostati kao trajni svjedok o ljudima koji su radi nekoliko funkcija rasprodavali strateške nacionalne i državne interese - dodao je Zahiragić i dodao:

- I da, nazivanje Kapidžića ekspertom za narkotike ispod je nivoa, pa zbog toga imam potrebu istaći da obojicu lično poznajem ili sam barem poznavao, pa tako svjedočim da Kapidžić u životu nikada nije bio ekspert ni za narkotike ni za ljude koji se bave narkoticima, dok se za Konakovića to isto i ne bih usudio svjedočiti.

Istakao je da ono za šta Kapidžić očigledno jeste ekspert jeste "prepoznavanje namjere pranja novca u građevini".



- Što vam je značajno otežalo taj proces od kada se on pojavio na političkoj sceni, pa zbog toga i razumijem to što ga pokušavate lično diskreditirati na jednom najprizemnijem nivou - naglasio je Zahiragić.