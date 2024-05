Nova prognoza: Narednih dana promjenjive vremenske prilike

Atmosfera iznad Bosne i Hercegovine nije stabilna, tako je prilično vjerovatno da će se za dane vikenda i većim dijelom naredne sedmice nastaviti razdoblje promjenjivih vremenskih prilika.

Promjenjiva oblačnost, moguća kiša ili kraći pljusak praćen grmljavinom negativno će se odraziti na aktivnosti na otvorenom. Neće biti izraženije promjene temperature zraka. Jutarnju svježinu i izostanak visokih temperatura, remetiće povišen osjećaj vlage i sparine.

Minimalne temperature zraka od nedjelje varirat će između 8°C i 13°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 15°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 18°C i 24°C, na jugu zemlje do 26°C.

U periodu od 16. do 18. maja izraženije vremenske nestabilnosti s više padavina moguće su u Hercegovini i u jugozapadnoj Bosni.

Od 19. maja do kraja prognoznog perioda (23. maja) izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika.

Jutarnja temperatura uglavnom između 7°C i 12°C u Bosni, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 14°C do 18°C, u Hercegovini do 22°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.