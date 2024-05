Dodik se vratio staroj retorici: BiH je skup nemogućeg, Srbi se ne mogu pomiriti s rezolucijom

U Banjoj Luci se održava marš “Besmrtnog puka” povodom Dana pobjede nad fašizmom 1945. godine. Okupili su se građana RS koji su pristigli iz različitih gradova. Na skupu se obratio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nakon miroljubivih poruka koje je poslao na otvorenju džamije Arnaudija, vratio se retorici "razilaženja" i negiranja genocida u Srebrenici.





Dva antifašistička pokreta

- Srbi su imali dva antifašistička pokreta – partizanski i otadžbinski. Sloboda objedinjuje narod. Njemačka, čiji je režim usmrtio preko 30 miliona ljudi, Srbi su stradali masovno, Rusi, Jevreji, imala je priliku da se širi prema Rusiji i Balkanu. Činjenica je da je Holokaust nad Jevrejim nezapamćen zločin, a tamo su se našli i naši ljudi, zato je pobjeda nad fašizmom trajna i ne može se to zamijeniti drugim terminom kao Danom Evrope, a oni ne spominju fašizam. I zato to nije naš dan nego je naš dan Dan pobjede na fašizmom. Naš otpor je snažan i zato mi je drago što smo u ratu bili jedinstveni i što nismo bili podijeljeni, braneći našu slobodu - rekao je Dodik.

Istakao je kako je danas u Federaciji Bosne i Hercegovine radni dan, a da u Republici Srpskoj nije, te poručio: “Ovo što smo postigli nećemo izgubiti.”

- Oni neka rade, ali neće nama nametati kad ćemo i šta obilježavati. Hoćete li pokušati da mi ne obilježavamo 9. januar? RS je antifašistička, ona Republika u kojoj mogu svi da žive i upražnjavaju svoju vjeru i naciju ne vrijeđajući druge. I neki dan na obilježavanju sam to rekao,da muslimani mogu da upražnjavaju svoju vjeru u RS, ali ne mislim da je BiH dobra za nas. Trideset godina pokušaja da se napravi model nije uspio, bez obzira što žele licemjerno da nam daju status u Evropi, a Njemačka je Marija Djeva koja ništa nije uradila. Uvijek je na neprijateljskoj strani Njemačka, to smo vidjeli kroz istoriju, a kada su imali priliku da unište Jugoslaviju to su i željeli, evo i ovaj. Došli su ovdje da kažu da imovina ne pripada nama - rekao je Dodik.

Ponovo negiranje

Potom je ponovio stare izjave kojima podiže tenzije kako je “Bosna i Hercegovina skup nemogućeg”, te je negirao ponovo genocid u Srebrenici, navodeći da su “Srbi ubijeni kroz niz genocida”. Za Srebrenicu je rekao kako bi “volio da se to nikada nije desilo”.

- Rat nema logiku. Za događaje u Srebrenici pojedinci su odgovarali, pa onda kažu da to nema veze sa srpskim narodom, lažu. Nije srpski narod genocidan, donošenje rezolucije je put ka potpunom nesporazumu istorijskih dimenzija. Srbi se ne mogu pomiriti s tim. Kakva je to podvala. Nakon donošenja rezolucije u UN-u RS ne vidi razlog da bude u BiH. Ovo rukovodstvo će učiniti sve da RS ostane mirna - zaključio je Dodik.