Blagaj danas kao cijela BiH u malom

-U Blagaju je prelijepo i posebno se osjećam. Raduje me i da ćemo posjetiti Mostar - dodala je Nedžada.

U Blagaju će, kako su nam ispričale, biti do poslijepodnevnih sati, nakon čega će posjetiti Mostar i Stari most.

- Dolazile smo ranije, posjećivale smo tekiju. To je stvarno mjesto gdje možete pronaći istinski smiraj duše, ali, evo, prvi put smo grupno došle kako bi prisustvovali ovoj prelijepoj manifestaciji. Neopisiv je osjećaj biti ovdje, među ovolikim brojem ljudi. Imam osjećaj kao da je Blagaj danas cijela BiH u malom - rekla nam je Šejla.

Mevlud u Blagajskoj tekiji osim što je vjerska manifestacija godinama već ima i turističku dimenziju. Brojne putničke agencije iz cijele BiH kreiraju posebnu ponudu za ovu manifestaciju, poznatu kao i Derviški mevlud.

Također, okupljanje u Blagaju ima i karakter cjelodnevnog narodnog veselja, odnosno, teferiča. Saobraćaj od ulaza u Blagaj do same tekije je zabranjen osim vozilima s posebnom dozvolom, a duž cijele blagajske čaršije su štandovi na kojima se prodaje od voća i povrća do igračaka, kućnih potrepština, tekstila, pečenog mesa, roštilja...