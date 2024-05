Avion Antonov danas počinje nadlijetanje BiH: Snimat će se teritorija

Nebo iznad Bosne i Hercegovine u narednim danima nadlijetat će posmatrački let Španije, Beneluksa, Portugala i Rumunije.

Iz Ministarstva odbrane BiH su najavili kako će posmatrački let trajati od 13. do 17. maja, i to u skladu s odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo".

- Posmatrački let će biti izvršen avionom zračnih snaga Rumunije (RO AN-30). Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni u toku zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na aerodrom u Sarajevu - saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Prema najavama, rumunski avion će snimati teritoriju s ciljem pribavljanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima.

- Snimanje teritorije se vrši senzorima sertifikovanim u skladu s odredbama Ugovora, nakon pregleda od pripadnika OSBiH, naglašeno je.