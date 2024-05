Milorad Dodik je uistinu nenadmašan kralj ubleha. Nakon što je sedmicama prijetio i čak najavljivao mogućnost otcjepljenja, sada kaže kako zbog procedura Izborni zakon Republike Srpske neće stupiti na snagu u narednih mjesec pa će se morati prijaviti na ove, lokalne izbore, ali da postoji način i da se još jedni izbori - ovi njegovi entitetski - održe na proljeće.

Spoiler alert: Neće.

Uprkos svoj halabuci i činjenici da Skupštinu i vladajuće institucije RS pokušava staviti ispred sebe kao živi štit, a oni u tome podanički učestvuju, Dodik će se povinovati Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) i njegovoj odluci o izmjenama Izbornog zakona. Istom Šmitu kojeg Dodik, jelte, ne priznaje i neće prihvatiti njegove odluke, ali „kad bismo se tramvajima gađali“.

Naime, Dodiku se već sudi zbog neprovođenja odluke visokog predstavnika te bi usvajanje novog takvog zakona značilo produženje krivičnog djela, zbog čega bi se, izvjesno, suočio s mjerama zabrane koje bi mogle značiti kraj političkog djelovanja.

A znamo da Dodik svoj lični interes i političku egzistenciju nikada neće ugroziti zbog tamo nekakve borbe za samostalnost RS, protiv kolonijalizma, protektorata, bogtepita.

Naravno, izjavljivat će raznorazne gadosti koje ljudi ne govore ni na WC šolji, prijetiti, dizati tenzije, stvarati haos, blokirati i sve nas zajedno držati kao taoce svog nakaradnog karaktera, ali u svemu tome će u praksi ići samo do one tačke gdje to neće ugroziti njegove lične interese i ambicije. Ako tu tačku povremeno nesmotreno i prijeđe, čupat će kose, kmečati i tražiti žrtve koje bi mogao založiti da politički poginu za njega, kao što je upravo slučaj s posljednjim suđenjima.

Sve ostalo je šarada i predstava za napaćeni, sluđeni i neuki puk te pokojeg neinformiranog međunarodnog zvaničnika.