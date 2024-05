Dodik za francusku televiziju: Nema potencijala za sukob, BiH sa međunarodnim protektoratom neće biti nikada članica EU

Predsjednik RS Milorad Dodik u intervjuu za francusku televiziju Omerta rekao je da je "BiH zemlja pod protektoratom međunarodnog faktora, tamo već tri decenije upravljaju stranci, a mi ljudi koji tamo živimo, pretvaramo se kao da živimo neki demokratski život, koji je uvijek uslovljen raznim samovoljnim odlukama stranaca".

- A u ovom trenutku imamo nekog Kristijana Šmita koji je došao iz Njemačke, a nema imenovanje od Vijeća sigurnosti UN-a i on donosi odluke koje nemaju zakonsku snagu - rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je RS u BiH, koja je visoko decentralizovana zemlja, koja je RS po Ustavu i Dejtonskom sporazumu dala visok stepen autonomije.

- I mi imamo problem da tu autonomiju uporno razgrađuju stranci u želji da centralizuju i unitarizuju BiH, jer su Bošnjaci islamske vjeroispovijesti većinski u drugom dijelu BiH. Trideset godina nakon građanskog rata u BiH, 30 godina međunarondnog intervencionizma što govori da BiH teško može da egzistira sama i da je njeno postojanje od početka bila greška - kazao je Dodik.

Status pregovarača sa EU

Dodik tvrdi da je BiH dobila status pregovarača sa EU više zbog geopolitičke situacije.

- Mislim da Evropska unija nije mogla da iznese to da je veoma hitno dodijelila status Ukrajini i Moldaviji, status pregovarača, a da je ostavila BiH i da joj to nije dala. Taj status i pridruživanje Evropskoj uniji je prihvaćeno od strane svih nas u BiH i Bošnjaka i Hrvata i Srba i to nije sporno pitanje - naveo je Dodik.

Dodao je da je sporno pitanje da "tamo postoji neko ko nema mandat, a nameće odluke koje nemaju zakonsku snagu".

- To ruši osnovni princip po kome zemlja koja želi da se pridruži mora da donosi svoje autonomne odluke i da niko ne može umjesto nje da to odluči. Nekoliko dana nakon promovisanja odluke od strane predsjednice Evropske komisije, taj neovlašteni Nijemac je nametnuo ponovo odluke koje nemaju zakonsku snagu u oblasti izbornih prava. To čine dvije stvari, to je da zaustavi unutrašnji dijalog i da sruši evropski princip o vladavini prava. Teško ćemo napredovati u tim uslovima jer nivo nepovjerenja je podignut na najviši mogući nivo, možda je rješenje da BiH prime u članstvo EU i da je pokušaju modelirati kroz evropske procedure. To bi bilo manje nego onda kad je Evropska unija primila Bugarsku i Rumuniju - izjavio je Dodik.



Dodik je rekao da je jedino tačno da "BiH sa međunarodnim protektoratom neće biti nikada članica Evropske unije".

- I taj protektor kad je uveden, nisu mu data ovlaštenja za pitanja evropskih integracija - jasan je Dodik.

Rat u BiH

Dodik je komentarisao i rat u BiH, nazivajući ga "građanskim".

- Taj građanski rat je bio rezultat historijskih nesporazuma naroda koji tamo žive - rekao je Dodik.

Istakao je da ne postoji "historijski događaj u kojem su narodi: bosanski muslimani, Srbi i Hrvati kroz historiju bili na istoj strani, uvijek su bili na suprotnim stranama".

- Muslimani su bili glavni u Otomanskoj imperiji dok je bila na prostoru BiH, Srbi i Hrvati su bili potlačeni kao hrišćani, a u periodu austrougarske vladavine se popravio položaj Hrvata kao katolika ali je i dalje ostao problem Srba pravoslavaca i naravno tada dijelom i problem muslimana koji su islamske vjeroispovijesti. I onda na Balkanu Hrvati formiraju svoju nezavisnu državu, ustašku, fašističku zemlju i zajedno sa muslimanima vrše genocid nad Srbima koji su stradali, samo na primjer na jednom mjestu, Јasenovcu, 500.000 Srba je ubijeno - naveo je Dodik.

Podsjetio je i na raspad SFRЈ.

- Dolazi kraj vijeka i raspad Јugoslavije i opet su ti narodi bili na različitim stranama. Srbi su htjeli da sačuvaju Јugoslaviju, od koje inače nisu imali ništa, Hrvati su htjeli ponovo svoju državu, a muslimani opet zasebno svoju državu. I njima je to dozvoljeno a Srbima nije dozvoljeno, čak štaviše Srbiji je oduzeto Kosovo, a mi u RS smo ostali u BiH, nije nam dozvoljeno da se pripojimo Srbiji nego smo ostali u BiH koja je ličila na Јugoslaviju i inače u bivšoj Јugoslaviji ona se zvala kao "Јugoslavija u malom", to je bio sinonim za BiH. Ako nije mogla da opstane velika Јugoslavija, kako može da opstane mala Јugoslavija - naveo je Dodik.

O potencijalnim sukobima

Kaže da novi rat se ne može desiti i da nijedan narod ne potencira to pitanje.

- Mislim da jedino dobro što je uradio međunarodni faktor tamo je značajan faktor demilitarizacije, razoružavanje. Mada to nije do kraja završeno. Kod muslimana su ostavili jedanaest fabrika oružja i municije, a nama Srbima su ukinuli sve fabrike. Јa opet mislim da nema potencijala za sukob. Ukoliko naravno to ne bude cilj internacionalnih snaga, prije svega NATO-a ili nekih drugih. Dakle, veoma je teško računati da se BiH može homogenizovati. Јa mislim da bi bilo najbolje da se BiH podijeli po sadašnjim unutrašnjim granicama između naroda - naveo je Dodik.

Istakao je da uvažava realnosti.

- Јer znam šta znači zagovarati nekakve priče o separatizmu koje ne postoje, ja govorim da bi to bilo najbolje, i za muslimane, ne samo za Srbe. Dakle, ja mislim da bi to bilo najbolje i za muslimane i za Srbe i za Hrvate, mislim da bi onda kao zasebne zajednice mogli da gradimo dobre komšijske odnose. I uvjeren sam da bi taj naš život bio normalniji nego što je to sada. Ali ja znam da se zbog toga ovim (velikim), predstavnicima međunarodne zajednice diže kosa na glavi. BiH je zemlja trpnje i sama činjenica da 30 nakon sukoba imate visokog međunarodnog predstavnika koji je ovaj put lažan govori o tome koliko je to neuspješna zajednica. Možete da zatvarate oči koliko hoćete, ali problem nećete riješiti - rekao je Dodik.