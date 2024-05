U BiH se očekuje kiša praćena grmljavinom

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne istočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, dnevna od 17 do 22 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 19 stepeni.

Trodnevna prognoza

U četvrtak 16.05.2024., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, dnevna od 20 do 26 stepeni.

U petak 17.05.2024., jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i dio prijepodneva lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, na jugozapadu i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U subotu 18.05.2024., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 22 do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Tmurno vrijeme, uz svježije jutro, povećanu naoblaku, sjeverno strujanje u Bosni i ne suviše jak južni vjetar u Hercegovini, kod većine ljudi će pretežno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati umjerene poteškoće. Većim dijelom dana, opšta slika neće se bitnije promijeniti, bez izraženijih oscilacija u pogledu temperatura zraka. Od meteopatskih reakcija, kod osjetljivih osoba moguće su glavobolja, nervoza, dekoncentracija.