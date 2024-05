U BiH danas nestabilno vrijeme, evo šta nas očekuje do kraja sedmice

Danas u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Većina padavina je na području Bosne. Jače nevrijeme je naizglednije na području Krajine, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Na području Hercegovine lokalno se očekuju slabiji pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperature zraka oko 10, a ajviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

Trodnevna prognoza

U petak 17.5.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U jutarnjim satima jači pljuskovi i grmljavina su mogući na području Krajine, jugozapadu Bosne i u Hercegovini, a u poslijepodnevnim satima na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stepeni.

U subotu 18.5.2024. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Poslipodne rijetko može pasti slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni.

U nedjelju 19.5.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nestabilno vrijeme, sa smjenama vedrih i kišnih perioda, kod većine ljudi će uzrokovati lošije raspoloženje, a hronični bolesnici i meteoropate će imati umjerene tegobe. Moguće su reakcije na promjenu poput glavobolje, razdražljivosti, u poslijepodnevnim satima malaksalost. Nakon svježijeg jutra, temperature zraka neće tokom dana ubrzano i suviše porasti, što će opštu sliku ipak činiti malo ugodnijom. Poželjno je prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.