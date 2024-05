U BiH oblačno uz slabe lokalne pljuskove, preko vikenda dolaze promjene

U petak 17.5.2024. u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne uz slabe lokalne pljuskove. Sunčanije u drugoj polovini dana kada lokalnih pljuskova još može biti na istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperature zraka oko 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25 stepeni.

Trodnevna prognoza

U subotu 18.5.2024. u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Poslije podne rijetko može pasti slab kratkotrajan lokalni pljusak u planinskim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni.

U nedjelju 19.5.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U ponedjeljak 20.5.2024. u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Tokom prijepodneva ugodnije, potom sa razvojem oblačnosti i nestabilnim vremenom, što će pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata povremeno uzrokovati nešto izraženije tegobe. Usljed svježije noći i mirnijeg sna, opšta slika neće biti mnogo lošija u odnosu na protekle dane. Na sjeveru zemlje, pod uticajem viših temperatura, osjet sparine bi mogao biti izraženiji u poslijepodnevnim satima. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i slojevito se odjenuti.