Hadrović: SAD spremaju nove sankcije za ljude oko Dodika

Sjedinjene Države spremaju nove sankcije za ljude oko predsjednika RS Milorada Dodika, a to je rečeno već i od američkih zvaničnika koji su bili u Sarajevu, izjavio je za Fenu u Vašingtonu viši savjetnik za globalnu sigurnost i diplomatiju Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona, bivši bh. diplomat Adnan Hadrović.



- Svi oni koji na bilo koji način pomažu onima koji su na 'crnoj listi' će također biti pogođeni tako što će, najvjerovatnije, biti stavljeni na američku "crnu listu" - kaže Hadrović.

Međutim, naglašava Hadrović, nisu pred "crnom listom" samo oni koji su oko Milorada Dodika.

- Bit će novih ljudi koji će biti izloženi sankcijama koji su, da tako kažem, unutar bošnjačkog i hrvatskog korpusa - rekao je.

Objektivni strahovi

Ističe da je Dodik označen i od obavještajnih struktura, kako je javno dostupno, kao neko ko je prijetnja miru i stabilnosti u BiH i čitavom regionu. Samim tim je označen kao neko "ko će morati završiti svoju političku karijeru".

- Na koji će način doći do toga, to su sad finese. Ali da je on krenuo nizbrdo, to govori njegov govor tijela. Kod svakog njegovog obraćanja javnosti je apsolutno vidljiva nervoza koju on nosi u sebi - kaže Hadrović.

Smatra da tu ima i objektivnih strahova, ali da se međunarodna zajednica i tu dobro pripremila.

- Svi smo mi svjesni da su ojačane NATO snage u Bosni i Hrcegovini kroz (operaciju Evropske unije) Althea. To jeste NATO da budemo tu potpuno otvoreni. Pojačan je i NATO štab u Sarajevu. Znači sve te mjere koje su trebale, sa sigurnosnog aspekta, da budu urađene, one su urađene. Tako da se niko tu ne zavarava da će Sjedinjene Države gledati mirno gledati bilo kakav atak na teritorijalni integritet i suverenitet BiH - kazao je Hadrović, navodeći kako je to rekao i ambasador Sjedinjenih Država u Sarajevu Majkl Marfi prije par dana u intrvjuu za N1.

Kada su u pitanju moguće sankcije protiv osoba iz Federacije BiH, Hadrović kaže da niko ne može reći informaciju koja su to imena ili može na takav način reći, ali su to obično oni ljudi koji su povezani sa korupcijom i kriminalom.

Strateški projekat

A kada je u pitanju ono što se dešava unutar hrvatske komponente jeste da je "Dragan Čović predaleko otišao" kada je udario na strateški američki projekt, na južnu plinsku interkonekciju.

- To je bio direktan atak, i direktno povezivanje njega sa ruskim interesima, imao ih on ili nemao. To je bilo u korist ruskog plina u BiH, u korist ruskih ekonomskih interesa, umjesto strateških interesa BiH - rekao je Hadrović, dodajući 'kako nama treba alternativa'.

Na kraju razgovora za Fenu, Hadrović je rekao da je strateški interes BiH Zapad.

- Bosna i Hercegovina svojim bićem, multietničkim i multikonfesionalnim, pripada evropskoj civilizaciji. Znači naše strateško opredjeljenje su Evropska unija i NATO. To je ono gdje BiH svojim srcem i bićem pripada - zaključio je Hadrović.