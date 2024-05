Temperature do 30 stepeni: U toku dana mogući pljuskovi praćeni grmljavinom i tučom

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima.

Tokom dana, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava tuče. Vjetar umjeren do pojačan južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu i sjeveroistoku Bosne do 30 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana sa kišom i pljuskovima, a moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.