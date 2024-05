U BiH će danas preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na sjeveru zemlje do 22, a dnevna od 19 do 25, na jugu i sjeveru do 28 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 25 °C.