Kamionom urušio kameni zid Inat-ćuprije u Stocu!

Utvrđeno je to pregledom snimaka videonadzora sa džamije Alije Hadžisalihovića ili poznatije kao Ćuprijska džamija.

Prema našim saznanjima, ovaj most, jedan od najprepoznatljivijih motiva Stoca, oštetio je vozač kamiona, čiji identitet još nije utvrđen.

Jedan od simbola grada na Bregavi, most „Inat-ćuprija“, koji se nalazi u zoni nacionalnog spomenika BiH, tokom noći je značajno oštećen, a ovaj događaj je izazvao revolt i ogorčenje Stočana.

S obzirom na to da se na tim snimcima ne vide registarske oznake, policija će izuzeti snimke videonadzora s drugih objekata kako bi pronašli počinitelja.

Inače, Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave s mlinicama, stupama i mostovima, općina Stolac, proglašeno je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 2003.godine.

Prema toj odluci, nacionalni spomenik čine svi objekti mostova, mlinica, stupa i badnjeva smješteni na rijeci Bregavi u potezu od mahale Poplašić do Ošanića, uključujući i objekte u ove dvije mahale, vodopad Pjene, Provalije i Veliki Bent, obalni prostor rijeke Bregave, te obje obale do unutrašnjih granica saobraćajnica koje se protežu paralelno s rijekom, a na potezu od mahale Poplašić do Podgradske džamije.