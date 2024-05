Vučić na sjednici Generalne skupštine UN-a: "Želim da skinem masku i lažna utvrđenja"

U Njujorku je oko 16 sati po našem vremenu počela sjednica Generalne skupštine UN-a na kojoj se raspravlja o rezoluciji u Srebrenici.

Svim prisutnima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nije lako govoriti protiv rezolucije poslije Njemačke.

U situaciji gdje je svaka moralna pravda u njihovim grupama, oni će nas optužiti da ne cijenite i minimalizirate jer ste se usudili podići glas. Želim da skinem masku i lažna utvrđenja.

Poklonio sam se svim žrtavama sukoba u BiH. Položio sam cvijeće i u Memorijalnom centru Srebrenica za sve Bošnjake. Teško je govoriti poslije Njemačke koja je najmoćnija država u Evropi. Pozivam sve da glasaju protiv ove rezolucije - rekao je Vučić.

Optužnice i presude

Kako je istakao tokom svog obraćanja, prisutni "nisu čuli od glavnih autora ove rezolucije zašto se usvaja".

- Ako govorimo o pojedinačnoj odgovornosti, ona je već osigurana kroz optužnice i presude i svi oni koji su optuženi već su osuđeni na kazne zatvora. Nema pojedinačnih imena u Rezoluciji, ne spominju se. Zašto samo ovaj slučaj, zašto samo ovaj primjer? Pitanje broj dva, pitali su da li ova rezolucija donosi pomirenje? Ne ovdje, nego u zemlji na koju se odnosi. Ne, uopšte ne. U regiji? Ne, uopšte ne! Pitam Njemačku zašto su skrivali pripreme za ovu rezoluciju. Kada se pripremala za Ruandu, pripremala se na transparentan način - kazao je Vučić.

Ističe da su nam rekli "nemojte gledati u prošlost, to se desilo prije 25 godina".

- Zar postoje neke političke potrebe onda mogu ići daleko u prošlost, ali kada se neko drugi poziva na prošlost tad činjenice nisu važne? Kome je to potrebno? Zašto u ovom momentu? Zašto ti ljudi nisu govorili o genocidu koji je počinila njihova država? Samo se nadam da će svi drugi genocidi, a u skladu sa rezolucijom iz 2015. ono što je u UN-u prepoznato, uključujući i genocid protiv srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, za koje vjerovatno niko nije čuo - istakao je predsjednik Srbije.

Vučić je istakao da su Srbi u Drugom svjetskom ratu bili među rijetkima koji su bili orjentisani protiv nacizma, a "platili smo najveću cijenu u Jugoistočnoj Evropi".

Dublje podjele

- Zašto nisu počeli sa tom rezolucijom? Zato što im je ova bila potrebna baš u ovom trenutku. Postoje još neka pitanja. Njemačka predstavnica je također dala citat, "jednako oplakujemo žrtve sa svih strana".

Da li će ova rezolucija ujediniti ikoga u Bosni? Podjele u regiji će postati dublje i dublje. Da li će ova rezolucija osigurati mir i stabilnost u regiji? Ima mnogo sumnji i to. Morat ćemo raditi mnogo na tome, da bi se održali mir i stabilnost.

Međutim, pitam one, pitam moćnike, one velike – zašto ste morali primijeniti toliki pritisak na države članice tokom posljednjih sedam dana protiv jedne male države kao što je Srbija? Zašto ste prijetili državama članicama koje nisu htjele glasati za ovu rezoluciju? Zašto ste im rekli da onda one neće dobiti vašu podršku na ekonomskom planu? Ili ste mislili da neću o tome govoriti - rekao je Vučić.

Dodao je da "još postoji jedna mlada država na Balkanu koja nije uplašena da kaže da će glasati protiv rezolucije".

- Jer će ona otvoriti Pandorinu kutiju, a onda će moje pitanje biti kako ćete objasniti da je ovo užasno ubijanje, užasan masakr, zločin veće od ubijanja 20 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu? Ili ubijanje 10 hiljada pripadnika srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata?

Stare rane

Želim da pokrenem još jedno pitanje, zašto ste usvajali te amandmane? Jeste li samo pokušali da prikrijete stvarnu istinu koja se krije iza ove rezolucije?

Već smo čuli sve osude, sve presude su završene, a vi opet otvarate stare rane. Nema drugog razloga za to. Još jednom kažem lično sam otišao u Srebrenicu. Bio sam gotovo linčovan, a dan nakon toga pružio sam ruku onima koji su to organizovali. Ovo nije riječ o sjećanju, to je nešto što će otvoriti stare rane i stvoriti potpuni politički haos ne samo u našoj regiji već i šire.

Za kraj, Vučić je odlučio pokloniti zastavu Srbije predsjedavajućem Generalne skupštine UN-a.

- Želim vam nešto pokloniti. Znam da ne mogu podići svoju zastavu, ali donijet ću vam je jer mi smo ponosna nacija koja je uvijek mogla da se brani. Ali danas ne branimo sebe već svijet i principe. Pozivamo zemlje članice da glasaju protiv ove rezolucije - zaključio je Vučić.