- Blizu 110 zemalja nije glasalo ili je bilo protiv ili uzdržano. Ovo je propala rezolucija i to znači da UN nisu to podržale. Njihov naum da Srbima nametnu genocidnost i moralnu diskvalifikaciju nije uspio - naveo je Dodik.

On je rekao kako će "Amerikanci reći da je 84 glasa za dovoljno, ali ih je upitao, po kojem principu je to dovoljno".

- Da li je to po demokratskom? Pa nas na zapadu uče da je demokratska većina ona koja je natpolovična od ukupnog broja. Oni to nemaju. Zašto lažu - naveo je on.