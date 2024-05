Usvojena Rezolucija o Srebrenici!

3. Također bezrezervno osuđuje postupke koji veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocida od strane međunarodnih sudova, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici;

Veoma važno je i to što rezolucija naglašava predanost održavanju stabilnosti i njegovanju jedinstva u različitostima u Bosni i Hercegovini.

Iako i po samoj Konvenciji o genocidu jasno da je odgovornost za genocid individualna, odnosno ona podrazumijeva naredbodavce i one koji provode, to je dodatno naglašeno ovom rezolucijom zahvaljući amandmanu Crne Gore, kako bi se spriječila retorika da se rezolucijom želi staviti etiketa jednom narodu.

Naši napori su trebali biti usmjereni na dialog u klimi kojom će dominirati pravda i transparentnost. Egipat nije zadovoljan, jer neke zemlje su iskoristile ovu rezoluciju kao izgovor da politički negativno djeluju na druge zemlje. Ove zemlje same još šute i nekad podržavaju teška kršenja ljudskih prava u sukobima koji su trenutno u toku, Egipat ponavalja svoju opredjeljenost da će promovisati dimplimatsji dialog. Rješenja se ne mogu nametati iz vana.

- Saradnja i konsenzus su središte za multilateralno djelovanje. I trebaju biti u središtvu. Egipat se protivi djelovanju i načinu na koji je predložena rezolucija pošto je proces pregovaranja i tekst rezolucije bio ubrza, to dovodi u pitanje.

- Pitam moćnike, zašto ste u zadnjih sedam dana prijetili zemljama koje su bile protiv rezolucije. Glasat ćemo protiv rezolucije jer će otvoriti Pandorinu kutije. Zašto ste usvojili amandmane, da li ste htjeli skriti istinu govoreći da to nije protiv naroda - rekao je.

- Ovaj zločin je doveo do neviđenih žrtava i patnje za preživjeli. Genocid je kao takav priznat od međunarodnih sudova. Trebamo da zatvorimo jaz u institucionalnom sjećanju u Srebrenici. Ovaj nacrt poziva sve da se pridruže sjećanju. Ova rezolucija nije protiv Srbije ni protiv koga, nego protiv počinilaca - rekla je.

14:15 Predsjednik RS Milorad Dodik kazao je da želi očuvati stabilan život svih.

- Ali Srebrenica postaje poltička tema, ovavno je. Postoji sistem prevara vezano za međunarodna i druga tumačenja. Generalna skupština UN-a je poltičko tijelo. Termin Srebrenica želi da se promoviše na globalnom nivou na sasvim drugi način imajući u vidu akata koje država okreće. BiH je pokazala da nije država i da nema državne organe i da se radi o indivudulanim postupcima pojedinaca koji su doveli BiH u najveću političku krizu. Nećemo ovo zaboraviti - rekao je.

- Nastavili su da rade zajedno sa sponozirma rezolucije i tu smo gdje smo došli. Zabili su ekser u kovčeg BiH. RS će braniti svoje nacionalne i narodne intere i u tom pogledu vrlo janso smo govorili da sve treba da se vrati u nadležne organe BiH, što nije učinjeno.

Besmisleno je suditi i tužiti bilo kojem Bošnjaku za kršenje Ustava, jer to se neće nikada desiti. Sud je predviđen da sudi Srbima, a ne svima. RS nije zainterisovana za rad na opstajanju, kao strana koja je potpisala Dejtonski sporazum. Ono što ostaje jeste da se prema srpskim žrtvama odnosilo veoma neodgovorno i da nema zabilježenog slučaja da je neko visokopozioniran odgovarao za zločine nad Srbima. To su naše sumnje za Srebrenicu. Nije ovo moj dokument, već CIPS-ov, ljudi koji se nalaze na evidenciji, to je 87 osoba, a na nadgrobnim su spomenicima.

On je iz Srebrenice poručio da nije bio genocid.