Helez: Ako Dodik predloži da se razdružimo, mi ćemo predložiti da se ukine RS, mislim da će prihvatiti

Ministar odbrane BiH Zukan Helez poručio je iz Brisela za Face TV da saveznici sve pomno prate i da imaju plan ako se nešto desi.

- Poručujem mu: može se razdružiti sa svojim umom - rekao je Zukan Helez o Dodiku za Centralni dnevnik Face televizije.

Istakao je da bi ga bila sramota da predstavlja državu koja se svrstala s Nikaragvom i Sjevernom Korejom.

- Poručujem iz Brisela: Nikada BiH nije bila sigurnija. Kad se održavala sjednica Vlade RS, kružio je naš avion i sve skenirao, on je u posjedu naših partnera. Čuo sam se s Kavolijem kad je nadlijetao Srebrenicu, sve je pod kontrolom. Saveznici sve pomno prate i imamo plan ako se nešto desi. I Dodik je miroljubiv. Ako on predlaže da se razdružimo, ja njemu predlažem da ukine RS, mislim da će to prihvatiti. Ovo je ozbiljnije od onoga što je predložio - rekao je Helez.