Suada Dilberović: 56. godišnjica rođenja prve žrtve opsade Sarajeva

Na današnji dan 1968. godine, rođena je Suada Dilberović, prva žrtva opsade Sarajeva u agresiji na BiH od 1992. do 1995. godine. Suada je bila studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu porijeklom iz Dubrovnika.

U martu 1992. godine u Sarajevu je došlo do sukoba između pripadnika Srpske demokratske stranke (SDS) i policajaca pod kontrolom Vlade Bosne i Hercegovine kad su Srbi na Grbavici i Vracama postavili barikade. Petog aprila 1992. godine građani Sarajeva održali su demonstracije za mir. Pripadnici SDS-a pucali su s krova hotela Holliday Inn u demonstrante te ubili Suadu Dilberović i Olgu Sučić, a više osoba ranili.

Posljednji ispraćaj ubijene studentice bio je 8. aprila 1992. na sarajevskom groblju Bare. Šestog aprila 1996., Most Vrbanja je preimenovan u Most Suade Dilberović i postavljena je spomen-ploča, a trećeg decembra 1999. dobio je današnji naziv - Most Suade Dilberović i Olge Sučić, a nova spomen-ploča s imenima žrtava postavljena je 6. aprila 2001. godine.

Univerzitet u Sarajevu je, 15. novembra 2007. godine, Suadi postumno dodijelio diplomu doktorice medicine, koju je preuzela njena sestra Edina Dilberović.