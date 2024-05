Masakr na Tuzlanskoj kapiji u kojem je poginula 71 mlada osoba

Zločin na Tuzlanskoj kapiji, poznat i kao "Zločin nad tuzlanskom mladošću", jedan je od najtežih zločina počinjenih nad civilima Tuzle koji se dogodio tokom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine.

1950. – Odigrana prva samostalna predstava Sarajevskog baleta -"Žetva" Borisa Papandopula na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Iako je osnovan 1946. godine, Sarajevski balet je svoju prvu samostalnu predstavu izveo tek četiri godine kasnije. A kada je, 1951. godine, vodstvo ovog ansambla preuzeo Franjo Horvat, koji je bio i koreograf, Sarajevski balet je počeo ispisivati novu stranicu u historiji kulture i umjetnosti Sarajeva. U prvih 10 godina ansambl je izveo više od trideset premijera, među kojima su djela klasičnog repertoara, kao i osnovi domaćeg baletskog stvaralaštva, a njegovan je i neoklasični stil. U vrijeme agresije na BiH, od 1992. do 1995. godine, Sarajevski balet nije prestajao s radom.

1995. - U Baltimoru, u SAD, preminuo Krešimir Ćosić, jugoslavenska i hrvatska košarkaška legenda. Popularni Krešo uvršten je među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi, a bio je prvi Evropljanin uvršten u sastav All American (All Stars). Ćosić je košarkašku karijeru počeo u KK Zadar, 1965. godine, potom je igrao u Ciboni, te u Sloveniji i Italiji. Za evropsku reprezentaciju igrao je šest puta, a proglašen je najboljim igračem evropskih prvenstava 1971. i 1975. godine. Državno prvenstvo Jugoslavije osvojio je šest puta, a košarkaški kup četiri puta. S Cibonom je osvojio Kup pobjednika kupova (1982.). S reprezentacijom Jugoslavije, za koju je nastupio 303 puta, osvojio je tri evropska i dva svjetska prvenstva, a na Olimpijskim igrama zlatnu (1980. u Moskvi) i dvije srebrene medalje (1968. u Meksico Sitiju i 1976. u Montrealu). U periodu od 1969. do 1973. godine igrao je u SAD za Univerzitet „Brigham Young“. Bio je prvi neamerikanac kojeg su uzeli na draft u NBA ligi. Trenersku karijeru Ćosić je počeo 1976. godine u slovenskom klubu Olimpija iz Ljubljane, a potom je kao trener državne reprezentacije SFR Jugoslavije debitovao na Evropskom prvenstvu 1985. godine u Njemačkoj. Jugoslavenska reprezentacija pod njegovim vodstvom osvojila je srebro na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine. Godine 1992., Ćosić je imenovan ministrom savjetnikom u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Vašingtonu. Nakon što je obolio od raka limfoma, Krešimir Ćosić je preminuo u 47. godini života.

2001. - Umro Alberto Korda, kubanski fotograf, koji se proslavio širom svijeta jer je snimio jednu od najreproduciranijih fotografija, fotografiju Če Gevare (Che Guevara). Fotografija je dobila naziv „Guerrillero heroico“ ("Heroj gerile"), a snimljena je 5. marta 1960. u Havani, Kuba, na komemoraciji za žrtve eksplozije La Coubre i do kraja 1960-ih pretvorila harizmatičnog i prijepornog vođu u kulturnu ikonu. Korda je izjavio da ga je u trenutku kad je snimao sliku privukao Gevarin izraz lica, koji je iskazivao "apsolutnu nepomirljivost", kao i ljutnju i bol. Mnogo godina kasnije, Korda će reći da je fotografija pokazala Čeov čvrst i stoički karakter. U vrijeme kad je fotografija snimljena Gevara je imao 31 godinu.