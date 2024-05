Stanje na putevima: Na ovim graničnim prijelazima zabilježene su gužve

Na Graničnim prijelazima Bosanska Gradiška, Doljani i Metković zabilježena je gužva.

Zbog radova na sanaciji škarpi i nestabilnih kosina obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka. Vozila se preusmjeravaju na put preko Jezera i Mrkonjić Grada prema Crnoj Rijeci.



Obustavljen saobraćaj

Na magistralnom putu Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, uz ograničenje brzine na 30 km/h, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Lukavac-Šićki Brod, Srbljani-Bosanska Krupa, Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Jablanica-Prozor, Tarčin-Konjic, Kladanj- Vlasenica (Gojsalići), Jelah-Doboj (Karuše), Dobro Polje-Miljevina, Jablanica-Potoci (u Donjoj Jablanici), Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići, kao i na kružnom toku na ulazu u Bosansku Gradišku. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno.

Zbog deminiranja terena na putnom pravcu Brčko-Cerik (Malezijski put) svakog radnog dana od 08 do 16 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja, uz 10-minutna propuštanja. Mole se svi vozači, koji se kreću od Cerika ka Brčkom da koriste obilaznicu preko Brke za Brčko, dok u suprotnom smjeru (Brčko-Cerik) koriste obilaznicu na kružnom toku preko Brke za Cerik. Također, deminerski radovi izvode se svakog radnog dana od 08 do 16 sati i na putnom pravcu Lopare-Čelić (skretanje za Brusnicu).

Neophodni radovi

U toku je sanacija škarpi i kosina na magistralnom putu Lašva-Kaonik (kod naselja Grablje), zbog čega se saobraća usporeno-jednom trakom (postavljeni semafori). Zbog izrazito frekventne dionice, formiraju se duže kolone vozila u oba smjera, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

Na dionici regionalnog puta Zavala-granica BIH/HR zbog neophodnih radova, saobraćaj je potpuno obustavljen.

Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Velika Kladuša kolona vozila je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prijelazu Gradina kolona vozila je na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zdržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak - saopćeno je iz BIHAMK-a.