Ivica Čuljak napokon u zatvoru: Bježao je 11 godina, kažnjeni policajci koji su ga hapsili

Ivica Čuljak je, nakon skoro 11 godina skrivanja, početkom maja sproveden u Zenicu na izdržavanje petogodišnje kazne zatvora.

Njega je 2013. godine, sa 33 kg skanka, uhvatila patrola PS Nevesinje u zasjedi na magistralnom putu Gacko- Nevesinje.



Prijetio policajcima

Prema tvrdnjama upućenih, tadašnji načelnik UKP Siniša Kostrešević je naredio da akcija bude tajna i za pojedine visoke policijske službenike za koje je postojala sumnja da su u kontaktu sa Čuljkom.

Presudom Okružnog suda u Trebinju 2013. godine Ivica je osuđen na pet godina zatvora. Revloltiran, zapretio je da će se osvetiti policajcima koji su učestvovali u akciji.

Slučajno ili ne, tek šest policajaca iz PS Nevesinje i CJB Trebinje koji su intervenisali u Sopiljima ili učestvovali u akciji u kojoj je Ivica Čuljak uhapšen sa velikom količinom skanka, na ovaj ili onaj način degradirano, razmješteno ili smijenjeno.

U februaru 2015. godine je Okružni sud u Trebinju uputio osuđenog da se javi na izdržavanje kazne u KPZ Foča.

Ispostavilo se da je osuđenik nedostupan organima jer se 15-ak dana nakon presude, 15. decembra 2013. Ivica Čuljak odjavio iz Nevesinja i prijavio prebivalište u Mostaru što je nezakonito, ali za to niko nije odgovarao.

Nenadležnim su se potom proglasili i sud u Trebinju i sud u Mostaru, a Ivica je uživao 11 godina u slobodi, uglavnom u Hrvatskoj, u Splitu i Zagrebu, tvrde upućeni u slučaj.

Često boravio u Mostaru

Prema nezvaničnim saznanjima, često je boravio u Mostaru, a ovaj put je uhapšen kada je pokušao da pređe granicu.

- Sigurno je da iz određenih razloga nije bilo raspoloženja da se on locira i liši slobode i da je iz istih razloga tolerisan njegov komotan prelazak preko granice - rekao je izvor upućen u slučaj. No, on nije mogao da nam kaže šta se to sada promijenilo pa je Čuljak na granici uhapšen.

Čuljci su, da podsjetimo, jedina hrvatska porodica koja se nakon rata vratila na svoj posed u selo Sopilja u Nevesinju. Nakon kratkog perioda života u slozi sa komšijama usledili su problemi oko puta i imovinskih odnosa.

U analima će ostati zabeleženo da je u tom selu policija intervenisala preko 500 puta, a problemi postoje i dalje.

Meštani su optuživali Ivicu, a posebno njegovog brata Luku Čuljka za nasilništvo, samovolju, neovlašćeno uzurpiranje puta, dok su Čuljci to tumačili kao pritisak na njih da se odsele.