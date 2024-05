Upravni odbor danas bez odluke o v.d. direktora KCUS-a

Održana je sjednica Upravnog odbora KCUS-a na kojoj nije donesena odluka ko će biti novi v.d. direktor ove zdravstvene ustanove.

Sjednica će biti nastavljena sutra.

Prema informacijama "Avaza" sutra bi Vlada FBiH trebala dati saglasnost da za v.d. direktora bude imenovan Nedžad Firdus, s obzirom da je Alen Pilav na ovoj poziciji već šest mjeseci.

No, još uvijek to nije do kraja i definitvno razjašnjeno. Sutra bi definitivno i konačno moglo biti dosta jasnije.

Inače, v.d. do okončanja konkursne procedure bira između uposlenika ove zdravstvene ustanove.