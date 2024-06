Član UO KCUS-a: Nije tačno da su Nikšić i Konaković bili na našoj sjednici, drago mi je da sam spriječio Pilavov reizbor

Član Privremenog Upravnog odbora KCUS-a Jasmin Šutković demantovao je navode bivšeg v.d. direktora KCUS-a Alena Pilava da su premijer FBiH Nermin Nikšić i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković prisustvovali sjednici UO ove zdravstvene ustanove.

- Premijer Nikšić, kao i Dino Konaković, nisu prisustvovali sjednici Upravnog odbora. Gospodin Konaković nije došao samoinicijativno, već na zamolbu premijera Nikšića. Premijer Nikšić je tražio zvanično sastanak s članovima uprave i tog jutra je zamolio gospodina Konakovića da mu pruži podršku na sastanku, što je ovaj i učinio, iako je imao već zakazane obaveze. Nisu tražili niti su bili na zvaničnoj sjednici UO. Tokom sastanka nije bilo razgovora o imenima od strane premijera niti od strane gospodina Konakovića. Vjerujem da je dr. Pilav pogrešno shvatio situaciju, jer je, iskreno govoreći, njegov stranački šef tražio sastanak dan prije i doveo gospodina Konakovića, a ne obrnuto. Na sastanku se razgovaralo o procesu imenovanja, problemima koji su zatečeni oko imenovanja generalnog direktora, krivičnoj prijavi koju je podnio gospodin Konaković, radu komisije koju je imenovala vlada, te o budućim koracima i dogovorima trojke u cilju napretka i rješavanja problema unutar KCUS-a. Zvavično, sjednica je tek započela (nastavljena) kad su premijer i Dino Kokaković napustili KCUS, kao što dokazuje zapisnik sa sjednice (prilog slika zapisnika) - kazao je Šutković.

Zdravstveni menadžment

On je prokomentarisao je i izjavu Pilava, koji je rekao da je potreban certifikat i oslonio sa na Zankon o zdravstvenoj zaštiti FBiH. Šutković ističe da je Pilav zaboravio sljedeće:

- Član 66, stav 6, Zakon o Zdravstvenoj Zaštiti jasno kaže: Direktor zdravstvene ustanove mora imati medicinski, stomatološki odnosno farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, te ispunjavati i druge uvjete propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom. Isto tako stoji i u važečem statutu KCUS-a, navodeći da kandidat mora imati dokaz o zdravstvenom menadžmentu, po zakonu kojeg sam maloprije citirao, član 44 statuta.

Certifikati Ministarstva

On je naveo da što se tiče certifikata, tačno je da se organinizuje od strane Ministarstva zdravstva FBiH, ali da je isto tako tačno da je u pravilniku, u članu 44 da kandidati moraju svake tri godine obnoviti znanje prikupljanjem KPE bodova.

- Ovo nije priložio niti jedan kandidat, a jedini kandidat koji je imao potpuno važeći dokaz o posjedovanju znanja o zdravstvenom menadžmentu je dr. Gavrankapetanović i s time je jedini kandidat koji može da bude generalni direktor. Laž ostaje samo laž, a mnogi se vode se istom matricom ali im neće proći, aBd. Razočarao me bivši v.d. direktor i drago mi je da sam ja jedan od onih koji je uspio da spriječi njegov reizbor. Naravno da nisam zadovoljan sa njegovim radom i ekipom sa kojom je on lično sarađivao (čast izuzetcima) i to sam jasno naglasio na prethodnoj sjednici, gdje naravno ima zapisnik i audio snimak te iste sjednice - zaključio je.